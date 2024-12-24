Израиль впервые признал причастность к убийству лидера ХАМАС Хании

Исмаил Хания в 2018 году (Фото: Momen Faiz / Global Look Press)

Израильский министр обороны Исраэль Кац впервые подтвердил, что Израиль стоял за убийством лидера палестинской исламистской группировки ХАМАС в конце июля в Тегеране, передает The Times of Israel. На памятном мероприятии для местных сотрудником службы безопасности министр пригрозил йеменским хуситам ответить на удары по Израилю.

«Мы нанесем удар по стратегической инфраструктуре [хуситов] и обезглавим их лидеров. Точно так же, как мы поступили с Ханией, [сменившим его на посту Яхьей] Синваром и [лидером ливанской группировки «Хезболла» Хасаном] Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане, мы поступим в Ходейде и Сане», — сказал Кац.

Он назвал хуситов «последней уцелевшей» организацией в так называемой «оси зла» (в нее Израиль включает поддерживаемые Ираном группировки).

С 7 октября 2023 года, когда бойцы ХАМАС напали на израильские территории на юге, продолжается война Израиля с группировкой в секторе Газа. В заложниках у группировки оказались около 150 человек, к ноябрю число оставшихся в живых пленных оценивалось в 51.

62-летний Исмаил Хания погиб при ракетном ударе по зданию в Тегеране, где он остановился, в ночь на 31 июля. Туда он прибыл на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая прошла 30 июля. ХАМАС возложил ответственность на Израиль. Израильская сторона не комментировала произошедшее. Times of Israel писала, что премьер Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы министры также не давали комментариев. В российском МИДе назвали гибель Хании неприемлемым политическим убийством.

61-летний Яхья Синвар, занявший пост главы политбюро ХАМАС после гибели Хании, был одним из основателей группировки. Он погиб в городе Рафах секторе Газа от огнестрельного ранения в голову в середине октября. Израильские военные наткнулись на него случайно во время патрулирования, произошел бой. В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщали, что Синвар погиб после того, как танк выпустил снаряд по зданию, где он находился.

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