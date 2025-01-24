ХАМАС освободит женщин-военнослужащих в нарушение сделки с Израилем
Палестинская группировка ХАМАС 25 января освободит четырех израильских женщин-военнослужащих. Об этом в телеграм-канале заявил Абу Убайда — представитель военного крыла группировки («Бригад Иззэддина аль-Кассама»).
«В рамках соглашения об обмене [с Израилем] мы решили 25 января освободить военнослужащих Карину Ариев, Даниэлу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг», — написал он.
Как отмечает The Times of Israel, это не соответствует условиям сделки группировки с Израилем: в соответствии с соглашением сначала должны быть освобождены женщины-гражданские, а уже потом — военнослужащие. По данным газеты, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел консультации, чтобы обсудить, каким образом реагировать на нарушение.
19 января в 12:15 вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, согласованное при посредничестве США, Катара и Египта. Его первый этап продлится 42 дня, за которые стороны должны договориться о параметрах второго и третьего этапов.
В первый день перемирия ХАМАС отпустил из плена трех первых заложниц — Эмили Дамари, Роми Гоген и Дорон Штейнбрехер. Тот факт, что 25 января должны быть освобождены еще четыре заложника, также был оговорен, каждую последующую неделю группировка должна отпускать еще по три человека и, наконец, в последний, 42-й день — оставшихся 14. Израиль в обмен отпускает палестинских заключенных.
В плену палестинской группировки остаются 94 человека, по меньшей мере 35 из них числятся погибшими.
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