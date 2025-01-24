 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

ХАМАС освободит женщин-военнослужащих в нарушение сделки с Израилем

ХАМАС назвал имена освобождаемых 25 января женщин-заложниц
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
ХАМАС отпустит из плена четырех израильских женщин-военнослужащих, хотя по условиям сделки в приоритете были гражданские. Освобождение четырех человек было заранее оговорено, оно входит в первый этап соглашения о перемирии
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Палестинская группировка ХАМАС 25 января освободит четырех израильских женщин-военнослужащих. Об этом в телеграм-канале заявил Абу Убайда — представитель военного крыла группировки («Бригад Иззэддина аль-Кассама»).

«В рамках соглашения об обмене [с Израилем] мы решили 25 января освободить военнослужащих Карину Ариев, Даниэлу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг», — написал он.

Заложницы Карина Ариев, Наама Леви, Лири Альбаг и Даниэла Гильбоа
Заложницы Карина Ариев, Наама Леви, Лири Альбаг и Даниэла Гильбоа
(Фото: Bring Them Home Now / Reuters)

Как отмечает The Times of Israel, это не соответствует условиям сделки группировки с Израилем: в соответствии с соглашением сначала должны быть освобождены женщины-гражданские, а уже потом — военнослужащие. По данным газеты, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел консультации, чтобы обсудить, каким образом реагировать на нарушение.

В Израиле рассказали о содействии России в освобождении трех заложников
Политика
Симона Гальперин

19 января в 12:15 вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, согласованное при посредничестве США, Катара и Египта. Его первый этап продлится 42 дня, за которые стороны должны договориться о параметрах второго и третьего этапов.

В первый день перемирия ХАМАС отпустил из плена трех первых заложниц — Эмили Дамари, Роми Гоген и Дорон Штейнбрехер. Тот факт, что 25 января должны быть освобождены еще четыре заложника, также был оговорен, каждую последующую неделю группировка должна отпускать еще по три человека и, наконец, в последний, 42-й день — оставшихся 14. Израиль в обмен отпускает палестинских заключенных.

В плену палестинской группировки остаются 94 человека, по меньшей мере 35 из них числятся погибшими.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль ХАМАС заложники военнослужащие
Материалы по теме
В Израиле рассказали о содействии России в освобождении трех заложников
Политика
Посол рассказал о состоянии находящегося в заложниках у ХАМАС россиянина
Политика
Путин поручил «сделать все» для освобождения российского заложника ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 18:56
Александра Поветкина дисквалифицировали на четыре года за допингСпорт, 21:02
На Украине отстранили чиновников, проваливших закупки оружия для ВСУПолитика, 21:01
В Эстонии призвали избегать необоснованных призывов к расходам на оборонуПолитика, 20:55
Итальянская велогонщица погибла в ДТП в возрасте 19 летСпорт, 20:51
Актер Владимир Фоменко скончался на 85-м году жизниОбщество, 20:51
Bloomberg узнал о возможной продаже бренда GuinnessВино, 20:31
ХАМАС освободит женщин-военнослужащих в нарушение сделки с ИзраилемПолитика, 20:22
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Глава МИД Китая и госсекретарь США провели телефонный разговорПолитика, 20:22
Трамп назвал условие «простого» завершения конфликта на УкраинеПолитика, 20:07
Боец теробороны Брянской области получил ранение при атаке дронаПолитика, 20:04
Обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии завершил карьеруСпорт, 19:49
Мединский похвалил позицию Трампа о роли СССР в борьбе с фашизмомПолитика, 19:44
Индия назвала срок слива нефти из России с попавших под санкции танкеровПолитика, 19:43
Лавров раскрыл условие для позитивного диалога с СШАПолитика, 19:40