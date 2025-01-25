Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

На пост президента Белоруссии претендуют пять человек. Двое уже признали победу Александра Лукашенко. Западные институты говорят о предопределенности результатов, российские — о хорошей организации. Подробнее — в материале РБК

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26 января в Белоруссии состоятся президентские выборы. Они пройдут в отсутствие западных наблюдателей и только на территории республики — избирательные участки за рубежом власти открывать не стали, объяснив это «отсутствием мер безопасности на участках, которые ранее создавались на территории других государств» и сокращением белорусского дипломатического состава в некоторых странах. Таким образом, граждане Белоруссии, живущие за рубежом и желающие отдать свой голос, должны приехать в республику.

«Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли и мы не подставлялись лишний раз под критику», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами облисполкомов и Минского горисполкома 3 января 2025 года (цитата по БелТА).

Посыл Лукашенко поддержал госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, обвинивший иностранные спецслужбы в попытках «раскачать ситуацию в стране». «Пожалуй, соглашусь с зарубежными оппонентами: Беларусь — не демократичная страна в том понимании демократии, которое они в нее вкладывают. Мы не хотим той демократии, которая есть на Западе. Она не гарантирует безопасность народу. Мы всегда серьезно относимся ко всем мероприятиям, проходящим в стране, — сказал он в интервью «СБ. Беларусь сегодня». — А президентские выборы — особо значимое. И мы не позволим превратить их в комедийное шоу, как в США и других европейских странах».

Кто претендует на пост президента

На выборах зарегистрированы пять кандидатов.

Александр Лукашенко (70 лет), действующий глава государства, который беспрерывно занимает этот пост с 1994 года. Это его седьмые президентские выборы. После голосования 2020 года он говорил, что больше не пойдет в президенты. «Даю вам слово, ребята», — сказал он в октябре 2020 года, встречаясь в СИЗО с оппозиционерами, согласно информации от одного из них. В 2021-м он утверждал, что «очень скоро» уйдет со своего поста, а в 2023-м — что держаться за должность он не будет. «Мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не буду», — заявил тогда Лукашенко. Однако уже в феврале 2024 года он сообщил, что на выборы пойдет.

«Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти, и вы тоже, пожить, — сказал Лукашенко во время посещения храма в Логойске (Минская область) 7 января 2025 года. — Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои — не то что это мой ребенок. Мои дети — вот эти (указал на детей в церкви. — РБК). Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть».

Олег Гайдукевич (47 лет), депутат палаты представителей (нижняя палата парламента), лидер Либерально-демократической партии (ЛДП), которая считается самой многочисленной в Белоруссии и к концу 2023 года вместе с тремя другими партиями прошла перерегистрацию в Минюсте (в начале года в республике было 15 партий).

«Не надо быть Нострадамусом, чтобы понимать, что победит на выборах действующий президент Александр Лукашенко. Это знали все до выборов. Как и в России на выборах знали, что победит Владимир Путин, — сказал Гайдукевич в интервью перед выборами. — <…> Я, когда выдвигал свою кандидатуру, сказал, что хочу, чтобы врагов Беларуси тошнило от каждого кандидата в президенты. Так и получилось».

Анна Канопацкая (48 лет), предприниматель, бывший депутат палаты представителей (2016–2019), участвовала в выборах президента 2020 года, набрав тогда, по информации ЦИК, 1,68% (97,4 тыс.) голосов. Тогда подавала в ЦИК жалобу о признании выборов недействительными, называет себя кандидатом от оппозиции.

«Очень важно соблюдать действующее законодательство Республики Беларусь. Можно быть до бесконечности либералом, демократом, но при этом необходимо твердо придерживаться тех требований, которые предписывает закон, — заявила Канопацкая в интервью перед голосованием. — <…> И если я не оскорбляю президента, что уголовно наказуемо, или не вступаю в перепалку или даже в драку с сотрудниками Министерства внутренних дел, это никоим образом не означает, что я согласна с той политикой власти и управления, с той системой выстроенной экономической модели, которая сегодня существует в Республике Беларусь».

Сергей Сыранков (41 год), первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии с мая 2024 года, бывший депутат палаты представителей.

«Мы вместе с партией идем на выборы под лозунгом «Не вместо, а вместе». Мы за преемственность курса Александра Григорьевича Лукашенко. И мы понимаем, кто будет победителем этой гонки. Мы это всецело поддерживаем, — заявил Сыранков в интервью накануне выборов. — <…> Цель нашего участия, кроме внутрипартийной консолидации, — это углубление социалистических преобразований Александра Лукашенко. Борьба идет за то, какой кандидат займет второе место».

Александр Хижняк (46 лет), председатель Республиканской партии труда и справедливости с 2022 года, с 2018-го — депутат Минского городского Совета депутатов.

«У меня есть потенциал, я этого не скрываю. Хотя я достаточно скромный человек. У меня достаточно серьезный опыт работы, — заявил Хижняк в интервью перед выборами. — <…> Я возглавляю партию с 30-летней историей, партию, которая не ставит перед собой количество, а работает на качество. У меня есть свой взгляд на многие вопросы, и я считаю, что моя позиция могла бы быть многим интересна».

В 2020 году за президентскими выборами в Белоруссии последовали многодневные протесты, участники которых отказывались признать победу Александра Лукашенко. На тех выборах собирались баллотироваться три оппозиционных кандидата — блогер Сергей Тихановский, банкир Виктор Бабарико и предприниматель, сооснователь и директор в 2005–2017 годах Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Тихановского перед выборами задержали (и в 2021 году приговорили к 18 годам тюрьмы), и на выборы пошла его супруга Светлана Тихановская. Бабарико и Цепкало ЦИК отказала в регистрации. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% (4,66 млн) голосов, Тихановская набрала 10,12% (588,6 тыс.). Многие участники протестов были арестованы и осуждены; оппозиционные структуры, выступавшие с жесткой критикой Лукашенко, подверглись преследованиям и фактически прекратили свою деятельность. Бабарико в 2021 году был приговорен к 14 годам лишения свободы за отмывание средств, полученных преступным путем, и получение взятки в особо крупном размере; Цепкало вместе с семьей покинул страну после возбуждения против него уголовного дела. Заочно приговорен к 17 годам колонии за участие в экстремистском формировании. Тихановская после выборов покинула страну и продолжила политическую деятельность за рубежом. В 2023 году была заочно приговорена к 15 годам колонии общего режима — также за участие в экстремистском формировании. По подсчетам «Центра новых идей», к началу 2024 года общее число эмигрантов из Белоруссии составило 500–600 тыс. человек, или 6–7% населения страны. В 2022 году в Белоруссии по итогам референдума была изменена Конституция. Конституционным органом стало Всебелорусское народное собрание (ВНС); президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд, а также быть привлечен к ответственности после отставки за действия в период исполнения полномочий. В 2024 году в республике прошли парламентские выборы, а также выборы в региональный представительный орган (Совет республики Национального собрания) и делегатов ВНС.

Как на эти выборы реагируют в мире

Западные страны грядущие выборы в Белоруссии раскритиковали. Госсекретарь прежней администрации США Энтони Блинкен заявил, что «в нынешней репрессивной обстановке» голосование не может быть свободным и справедливым. «Систематические усилия режима Лукашенко по подавлению любого инакомыслия определили исход выборов задолго до того, как были опущены бюллетени, лишив белорусский народ возможности выбирать своих лидеров и определять свое будущее», — говорилось в его заявлении. С приходом администрации Дональда Трампа заявление с сайта Госдепартамента удалили, однако его текст сохранился на сайте американского посольства в Белоруссии (закрыто с 2022 года).

С призывом не признавать результаты выборов к Евросоюзу обратился Европарламент — 22 января он принял соответствующую резолюцию (567 голосов за, 25 — против, 66 воздержались). «Подтверждая свое непризнание г-на Лукашенко в качестве президента и свою позицию о том, что весь белорусский режим нелегитимен, депутаты Европарламента выражают свою непоколебимую поддержку белорусскому народу в его стремлении к демократии, свободе и правам человека», — говорится в резолюции, содержащей также призыв ввести против Минска новые санкции.

В МИД Белоруссии эту резолюцию назвали «грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства». «Выборы в Беларуси только начались, а там все уже осуждено и не признано», — говорится в заявлении ведомства.

Наблюдателей от западных международных организаций на этих выборах не будет. Специалисты Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не работают в Белоруссии с парламентских выборов 2019 года. Наблюдать за голосованием будут 374 представителя восьми международных организаций (самая многочисленная группа — наблюдатели от СНГ в количестве 280 человек) и 112 человек, обозначенные как независимые наблюдатели. Глава миссии СНГ, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев (в 2000–2007 годах — директор Службы внешней разведки России) после мониторинга процедуры досрочного голосования, которое началось 21 января, выборы оценил положительно. «Тот настрой, который мы увидели у избирателей в ходе сегодняшней поездки и поездок по республике в целом, говорит о том, что большинство населения Беларуси заинтересовано в стабильности, мирной жизни, чтобы были созданы условия для поступательного развития. Мы будем только радоваться успехам белорусов», — сказал он.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о блестяще организованной работе избирательных участков и выразила уверенность в том, что члены избиркомов «готовы к разного рода провокациям и дадут им достойный отпор». А посол России в Белоруссии Борис Грызлов назвал белорусских оппозиционеров, которые живут за рубежом, экстремистами, которые «плотно взаимодействуют с украинскими и западными спецслужбами». И, по оценке Грызлова, «нет никаких оснований говорить о том, что выборы в Республике Беларусь имеют некий закрытый характер и что результаты предопределены».