Что ждать от парламентских выборов в Белоруссии Это будет первое голосование после президентских выборов 2020 года

В Белоруссии в воскресенье пройдут парламентские выборы. На 110 мандатов в нижней палате претендуют 265 человек. Все они идут от политических партий — независимых кандидатов нет. На голосовании не будет и западных наблюдателей

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Кто участвует в выборах

25 февраля в Белоруссии пройдут парламентские выборы — первые после президентских, прошедших в августе 2020 года. Гражданам предстоит избрать Палату представителей и местные советы.

Президент республики Александр Лукашенко 29 января на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии выразил уверенность, что голосование пройдет спокойно. «Период такой непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно. И я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и так же спокойно проведем эти мероприятия», — заявил он (цитата по БелТА).

Национальное собрание Белоруссии состоит из двух палат — Палаты представителей и Совета республики. В палате заседают 110 депутатов, в совете — 64 территориальных представителя. Срок их полномочий — пять лет. Сайт ни одной из палат сейчас не работает. В стране с 1996 года также существует Всебелорусское народное собрание (ВНС). На сайте президента республики говорится, что это «высший представительный орган народовластия», который определяет «стратегические направления развития общества и государства» и обеспечивает «незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие». После референдума о поправках в Конституцию, прошедшего 27 февраля 2022 года, ВНС стало конституционным органом. В него входят президент, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, а также представители местных советов депутатов. Срок полномочий ВНС — пять лет, максимальное число делегатов — 1,2 тыс. ВНС имеет право утверждать внутреннюю и внешнюю политику, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, программы социально-экономического развития. У него есть право законодательной инициативы, народное собрание может отменять правовые акты и решения госорганов и должностных лиц, «противоречащие интересам национальной безопасности». После 2022 года ВНС еще не созывали.

В парламентской кампании не участвуют независимые кандидаты — все претенденты идут от политических партий. Их четыре:

«Белая Русь»; создана в 2023 году на основе одноименного общественного движения, которое существует с 2007 года. Организация работает в поддержку Лукашенко и финансируется из госбюджета. Ей принадлежит большинство мест в обеих палатах парламента;

Коммунистическая партия; существует с 1996 года. Имеет 11 мест в Палате представителей и 17 в Совете республики;

Республиканская партия труда и справедливости (РПТС). Левоцентристское движение, которое действует с 1993 года и поддерживает Лукашенко;

Либерально-демократическая партия (ЛДПБ). Существует с 1994 года. Преемница одноименной партии Советского Союза, позиционирует себя как «конструктивно-оппозиционное» движение.

Как заявил 31 января глава белорусской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Карпенко, на 110 мест в нижней палате претендуют 265 человек; самому молодому кандидату 23 года (претендовать на место депутата можно с 21 года), 92 кандидата — женщины.

«По итогам выборов будет обновление первого уровня законодательной власти — нижней палаты парламента и местных советов, — пояснил РБК белорусский политолог и философ, директор центра «Северная Евразия» Алексей Дзермант. — Потом будет сформирована верхняя палата парламента, а в апреле должен быть сформирован новый орган — Всебелорусское народное собрание, которое будет решать стратегические вопросы. По сути, эти выборы дают старт обновлению всей модели власти, которая существует исходя из новой редакции Конституции. Мы начали формировать новую систему власти на следующие пять лет, которая должна обеспечивать устойчивость государства в условиях, когда кругом конфликты и очень неспокойно на западной границе». Эксперт так же пояснил, чем будет отличаться ВНС от парламента: в то время, как парламентарии будут заниматься тактическими вопросами и решением оперативных проблем, в компетенции собрания будет стратегия развития страны. «Например, в условиях политической нестабильности — если к власти приходит какой-то новый президент и начинает другой курс, ВНС сможет его остановить, объявив ему импичмент», — сказал Дзермант.

Приглашенный эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии (признан в России иностранным агентом) Артем Шрайбман считает, что выборы в Белоруссии — это «все меньше стресс-тест для бюрократии и все больше — административный ритуал, где нет места для чего-то похожего на борьбу идей». «Допущенные до выборов кандидаты от провластных партий и движений будут отличаться лишь оттенками поддержки Лукашенко», — отметил он.

Зачем выборы нужны власти

Западных наблюдателей Минск на выборы приглашать не стал: на голосовании, как и в 2020 году, не будет экспертов Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Как заявил в начале года постпред республики при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас, одна из причин такого решения — «деградация атмосферы межгосударственного взаимодействия на пространстве ОБСЕ, которая наблюдается как на двустороннем треке, так и внутри самой организации». «Продолжаются недружественные действия, усиливается агрессивность риторики западных стран по отношению к Беларуси на основе тезиса так называемом наказании за соагрессию», — сказал он (цитата по БелТА).

В организации в ответ на это выразили «глубокое сожаление» и сказали, что решение белорусских властей «противоречит [их] обязательствам», «интересам белорусского народа» и «как букве, так и духу сотрудничества, на котором основана ОБСЕ». Представители Содружества независимых государств (СНГ), от которого приедет наблюдательная миссия из 186 человек, считают, что парламент признают легитимным и без наблюдателей ОБСЕ. «Мы, наверное, излишне фетишизируем ОБСЕ с ее институтами. Не будет ОБСЕ, ну так что? Или ее заключения для нас истина в последней инстанции? — заявил в интервью каналу СТВ глава штаба миссии СНГ Леонид Анфимов. — В конце концов, выборы мы в нашей стране проводим не для Европы, не для Америки. Мы их проводим для себя, для своего народа».

Находящаяся за рубежом белорусская оппозиция призвала голосование бойкотировать. Как заявила кандидат в президенты на выборах 2020 года Светлана Тихановская, это голосование не имеет «ничего общего с демократическим процессом». «Кампания, которую сейчас организует режим, не может быть определяющим событием в жизни страны. Поэтому мы призываем людей вообще не проявлять какой-либо протестной активности — игнорировать выборы, чтобы не жертвовать своей свободой или жизнью просто так. Парламентские выборы ничего не изменят в Беларуси», — сказала она на Всемирном экономическом форуме в январе 2024 года.

По оценке Шрайбмана, оппозиция, скорее всего, проигнорирует и президентские выборы, которые запланированы на 2025 год. «К тому же, с точки зрения оппозиционеров в изгнании, с 2020 года Лукашенко — нелегитимный узурпатор, а значит, и выборы, которые он объявляет, тоже изначально нелегитимны, — пишет эксперт. — Для власти оппозиция также выведена за рамки правового поля. Людям с иностранным ВНЖ или судимостью запрещено выдвигаться кандидатами. Многих из лидеров и активистов демсил теперь вообще можно лишить белорусского гражданства с помощью заочных приговоров, которые многие из них уже получили».

Эксперт также обращает внимание, что февральское голосование открывает электоральный сезон, в котором впервые будет сформировано Всебелорусское народное собрание и начнется президентская кампания. Шрайбман выделяет три посыла, с которыми власть идет на выборы.

Во-первых, «вооруженный пацифизм», при котором, с одной стороны, власти говорят, что «Беларусь не хочет и не будет ни с кем воевать», а с другой — страна милитаризуется.

Во-вторых, «борьба с буржуями во благо простого человека» — в стране продавцам запрещено повышать цены без разрешения властей, введен налог на богатство и повышаются налоги на дорогие автомобили.

В-третьих, семейные ценности — как и в России, белорусские власти начали бороться с ЛГБТ-сообществом (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории России).

«Все три предвыборные темы сходятся в том, что это поиск тонизирующих общество врагов. Через них власть пытается мобилизовать на выборы хотя бы своих сторонников во имя спасения фирменной белорусской стабильности, которой угрожает западная военщина, наглые коммерсанты и половой разврат», — резюмировал эксперт.