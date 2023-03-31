Лукашенко заявил о завершении «его века» во власти и невозможности уйти

Александр Лукашенко: мой век заканчивается, никакие конституции я под себя делать не буду

Президент Белоруссии заявил, что не держится за пост главы государства и не намерен менять под себя Конституцию, последние изменения в которую были внесены около года назад

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет «держаться за должность», однако поступит наперекор тем, кто хотел бы, чтобы его у власти не было. С таким заявлением белорусский лидер выступил во время обращения с посланием к народу и парламенту Белоруссии, отметив при этом, что не будет вносить для этого изменения в Конституцию страны.

«Вы видите, какие обстоятельства. И многие хотели бы, чтобы Лукашенко не было. А раз они там [на Западе] хотят, чтобы меня не было, значит, надо делать наоборот. Это мой принцип. <...> Это не значит, что я буду держаться за эту должность. Нет и еще раз нет. Я думаю о будущем», — сказал Лукашенко, отметив, что его упрекают в том, что он «создал Конституцию для себя».

«Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, преемственности. Мои дети президентами не будут. <...> Многие говорят о том, что Лукашенко эту Конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал. Мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не буду», — добавил он.

По словам Лукашенко, принятые в 2022 году изменения в Конституцию были ориентированы на «стабильное развитие в стране, в том числе на период, когда сменится глава государства». «Придет новый человек. <...> Поэтому в тот период времени, когда будет переход к новой власти, даже к новому поколению, нам надо обезопасить страну, тех патриотов, которые хотят жить в этой стране. Я из этого исходил, предлагая вам изменения в новую конституцию», — сказал президент.

Лукашенко заявил, что «до последних своих дней в этой должности» будет работать на благо страны и использует все полномочия, чтобы ее защитить. «Мы вместе с вами, пока мы живы, свои завоевания не отдадим. Не отдадим — значит, будем жить мы и будут жить наши дети», — сказал он.

Референдум о внесении изменений в Конституцию Белоруссии прошел 27 февраля 2022 года, 4 марта Лукашенко утвердил его результаты. Тогда Лукашенко заявлял, что в новой Конституции власти сделали акцент на «миролюбивой политике» и усовершенствовали систему государственного управления «с учетом того, что белорусская модель управления не раз доказала эффективность на практике».

В ноябре 2020 года Лукашенко пообещал, что не будет президентом после принятия новой Конституции.

Изменения в Конституцию предполагают, что новым субъектом политики станет Всебелорусское народное собрание — высший представительный орган власти. Также поправки в Основной закон предусматривают, что один человек не сможет занимать пост президента больше двух сроков, зато по истечении срока полномочий глава государства сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента. Заодно Конституцию дополнили статьей о неприкосновенности президента, которая запретит привлекать бывшего главу государства к ответственности за действия, совершенные во время осуществления полномочий главы государства.