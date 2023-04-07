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Протесты в Белоруссии ,  
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Бывшего соперника Лукашенко приговорили к 17 годам колонии

В Белоруссии приговорили бывшего претендента в президенты Цепкало к 17 годам колонии
Цепкало обвиняли в получении крупной взятки, сам оппозиционер обвинения отвергал, называя их «полной чушью». Белоруссия просила Латвию выдать политика, но Рига ответила отказом
Валерий Цепкало
Валерий Цепкало (Фото: Madis Veltman / imago-images.de / Global Look Press)

Бывшего претендента на пост президента Белоруссии, оппозиционера Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, пишет БелТА.

Минский областной суд признал его виновным по нескольким статьям УК, в том числе в получении взятки в особо крупном размере. Цепкало также запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Валерий Цепкало в 1994 году был одним из руководителей предвыборного штаба Александра Лукашенко, после чего стал замминистра иностранных дел Белоруссии, с 1997 по 2002 год занимал пост посла в США. В 2005 году он основал Парк высоких технологий, после чего возглавлял его до 2017 года.

Цепкало пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Белоруссии на выборах в августе 2020 года, но ЦИК республики отказал ему. Там утверждали, что оппозиционер собрал только 75 тыс. действительных подписей из необходимых 100 тыс.

После этого штаб Цепкало объединился со штабами двух других оппозиционных кандидатов — Светланы Тихановской, которая была допущена до выборов, и незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико. Команда огласила пять пунктов предвыборной кампании, в том числе освобождение всех политзаключенных и проведение повторных, честных выборов.

Накануне президентских выборов Цепкало вынужденно покинул страну. По его словам, в Белоруссии ему угрожали возможным возбуждением дела. Вначале Цепкало отправился в Москву, а затем посетил Украину и Польшу.

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Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. По данным ЦИК, на выборах одержал победу действующий президент Александр Лукашенко, он набрал свыше 80%. Тихановская набрала около 10% голосов избирателей. Ее штаб результаты выборов не признал и потребовал от властей Белоруссии мирной передачи власти. В стране начались массовые протесты, а Тихановская была вынуждена покинуть страну.

Позднее в августе 2020 года белорусские власти объявили Цепкало в международный розыск. Цепкало назвал обвинения во взятке «полной чушью».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Виктория Громова Виктория Громова
Александр Лукашенко Белоруссия Валерий Цепкало
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