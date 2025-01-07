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Политика ,  
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Лукашенко заявил о желании пожить при новой власти в Белоруссии

Лукашенко пообещал безболезненную передачу власти новому поколению
Александр Лукашенко (слева)
Александр Лукашенко (слева) (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть и сделает все, чтобы безболезненно передать ее «новому поколению», передает БелТА.

«Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти, и вы тоже, пожить. Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить.», — заверил он.

Президент уточнил, что будущее, в особенности, предстоящие пять лет — это смена поколений, процесс которой всегда болезненный. Однако Лукашенко призвал подготовить новый состав власти, чтобы страна мирно пережила переход руководства.

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января. В ноябре 2024 года проходил сбор необходимых для регистрации подписей за кандидатов, в ходе которого Александр Лукашенко собрал более 1,5 млн подписей, сообщал близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого». Пост президента Лукашенко занимает с 1994 года.

«Нам надо определить нормальную власть, нормального президента, правительство, которое будет указывать тот путь, по которому будет развиваться наша страна. Мы от этого никуда не денемся. В этом суть смены поколений», — уточнил он.

Лукашенко также отметил, что собирается продолжить политическую карьеру в любой должности.

Лукашенко призвал провести выборы президента как праздник
Политика
Александр Лукашенко

Ранее президент заявил, что выборы в Белоруссии надо организовать как праздник, а не как американское шоу, «где стреляют в ухо или в голову». Лукашенко призвал провести выборы «достойно» и не подставляться «лишний раз под критику».

Он также прокомментировал призывы оппозиции голосовать против всех тем, что это «их право заявлять», несмотря на то, что «еще не услышали, о чем эти кандидаты будут говорить».

В 2020 году по официальным данным на выборах Лукашенко набрал 80,1%, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,1%. После объявления итогов в стране начались массовые протесты, переросшие в столкновения между протестующими и силовиками, несколько человек погибли. Многие участники были арестованы.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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