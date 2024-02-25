Лукашенко заявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается участвовать в выборах главы государства в 2025 году. Об этом он заявил после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных cоветов депутатов.
«Передайте им, что пойду!» — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).
В июле 2023 года он говорил, что «не задумывался» о выборах и «не планировал», будет ли принимать участие. «Только в плане рассуждений: а что будет после меня? Только в этом ключе. А так я абсолютно ничего не планировал», — отметил белорусский лидер.
25 февраля в стране проходят парламентские выборы. Лукашенко пришел на избирательный участок в Белорусском государственном университете физической культуры и проголосовал. Явка избирателей на 9:00 составила 43,64%, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко.
Прошлые президентские выборы в Белоруссии прошли в 2020 году. По данным ЦИК республики, Лукашенко, который баллотировался на шестой срок, набрал 80,1% голосов. Его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила 10,1%. В ее штабе результаты выборов не признали и заявили о масштабных фальсификациях. После этого в стране прошли массовые протестные акции, которые продлились несколько месяцев.
В 2022 году в Белоруссии прошел референдум, по итогам которого были приняты поправки в Конституцию. Изменения коснулись и президента — теперь этот пост один человек не сможет занимать больше двух сроков, зато по истечении срока полномочий глава государства сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента.
Также Конституцию дополнили статьей о неприкосновенности президента, которая запретит привлекать бывшего главу государства к ответственности за действия, совершенные во время осуществления полномочий главы государства.
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