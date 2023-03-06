Тихановскую приговорили к 15 годам колонии

Экс-министру культуры Латушко дали 18 лет колонии, а главе штаба Тихановской Мороз, Ковальковой и Дылевскому — по 12 лет. Все они находятся за границей. Их признали виновными в заговоре с целью захвата власти

Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии общего режима по делу координационного совета белорусской оппозиции, сообщает БелТА. С августа 2020 года она живет в Литве.

Она и другие обвиняемые признаны виновными в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования, публичных призывах к захвату власти.

Экс-министра культуры Павла Латушко, в конце февраля объявившего о выходе из совета, заочно приговорили к 18 годам тюремного заключения. Он также находится за пределами страны.

Прокуратура требовала для обоих 19 лет лишения свободы.

Кроме того, по делу проходят глава штаба Тихановской Мария Мороз, а также члены КС Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, они осуждены на 12 лет колонии каждый, как и запрашивало для них гособвинение. Все трое также находятся за границей.

По версии обвинения, Тихановская и ее соратники организовали протесты в стране, а затем уехали «для совершения преступных действий из-за рубежа».

Координационный совет был сформирован в августе 2020 года, через несколько дней после президентских выборов в стране. По официальным данным, Александр Лукашенко победил с результатом 80,01%, Тихановская набрала 10,1%. Однако в ее штабе были уверены, что за нее проголосовали 70–80% избирателей. Оппозиция не признала итоги выборов, страну захлестнули массовые протесты. Результаты не признало и большинство государств, Россия поддержала Лукашенко. Целью КС его создатели называли преодоление политического кризиса, а также защиту суверенитета республики.

С декабря 2021 года 18-летний срок наказания отбывает муж Тихановской — Сергей Тихановский. В выборах сначала собирался участвовать сам Тихановский, но его обвинили в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК и организации действий, нарушающих общественный порядок, и заключили под стражу. После этого его супруга выдвинула свою кандидатуру.