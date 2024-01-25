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Военная операция на Украине ,  
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На месте крушения Ил-76 нашли оба черных ящика

Сюжет
Военная операция на Украине
На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. Самолет разбился накануне, Минобороны сообщало, что его сбили ракетой ВСУ. Киев потребовал расследования
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области нашли оба черных ящика, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, на месте крушения нашли прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. Они находились в хвостовой части самолета, их передали следователям.

Самолет Ил-76 потерпел крушение накануне, 24 января. Минобороны сообщало, что его сбили силы ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Ракета была запущена с территории Харьковской области, с позиции в районе населенного пункта Липцы. Радиолокаторы ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет.

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Фото:ТАСС

Были запущены ракеты Patriot или IRIS-T, говорил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Самолет перевозил украинских военнопленных, которых готовили к обмену. На борту были всего 74 человека, из которых 65 — военные ВСУ. Также с ними летели трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все они погибли, говорил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Среди военных ВСУ были как 20-летние, так и 50-летние мужчины, следовало из списков, которые опубликовала главный редактор «России сегодня» Маргарита Симоньян.

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Летчики Ил-76 служили в военном полку в Оренбургской области. Власти региона опубликовали список погибших:

  • командир Беззубкин,
  • помощник командира Чмирев,
  • штурман Высокин,
  • бортинженер Пилуев,
  • борттехник Житенев,
  • бортрадист Саблинский.

Командир корабля Станислав Беззубкин — уроженец Тамбова, говорил глава области Максим Егоров.

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Фото:orenkosmos / Telegram

Обмен пленными между Россией и Украиной планировался 24 января. В Киеве подтвердили эту информацию. Однако в военной разведке Украины (ГУР) утверждают, что Украину не проинформировали о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени. У разведки Украины нет данных о том, кто находился на борту самолета, указывали там. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал международного расследования после крушения самолета.

Россия согласна провести международное расследование крушения Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом. Но это будет возможно только при условии, что это будет следствие по «преступным действиям киевского режима», сообщил журналистам представитель президента Дмитрий Песков.

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Теги
Ил-76 авиакатастрофа Белгородская область самолет
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