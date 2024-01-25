На месте крушения Ил-76 нашли оба черных ящика
На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области нашли оба черных ящика, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, на месте крушения нашли прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. Они находились в хвостовой части самолета, их передали следователям.
Самолет Ил-76 потерпел крушение накануне, 24 января. Минобороны сообщало, что его сбили силы ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Ракета была запущена с территории Харьковской области, с позиции в районе населенного пункта Липцы. Радиолокаторы ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет.
Были запущены ракеты Patriot или IRIS-T, говорил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Самолет перевозил украинских военнопленных, которых готовили к обмену. На борту были всего 74 человека, из которых 65 — военные ВСУ. Также с ними летели трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все они погибли, говорил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Среди военных ВСУ были как 20-летние, так и 50-летние мужчины, следовало из списков, которые опубликовала главный редактор «России сегодня» Маргарита Симоньян.
Летчики Ил-76 служили в военном полку в Оренбургской области. Власти региона опубликовали список погибших:
- командир Беззубкин,
- помощник командира Чмирев,
- штурман Высокин,
- бортинженер Пилуев,
- борттехник Житенев,
- бортрадист Саблинский.
Командир корабля Станислав Беззубкин — уроженец Тамбова, говорил глава области Максим Егоров.
Обмен пленными между Россией и Украиной планировался 24 января. В Киеве подтвердили эту информацию. Однако в военной разведке Украины (ГУР) утверждают, что Украину не проинформировали о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени. У разведки Украины нет данных о том, кто находился на борту самолета, указывали там. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал международного расследования после крушения самолета.
Россия согласна провести международное расследование крушения Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом. Но это будет возможно только при условии, что это будет следствие по «преступным действиям киевского режима», сообщил журналистам представитель президента Дмитрий Песков.
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