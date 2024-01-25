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Военная операция на Украине ,  
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В Оренбурге появился стихийный мемориал в память о летчиках сбитого Ил-76

В Оренбурге появился стихийный мемориал в память о погибших летчиках Ил-76
Сюжет
Военная операция на Украине

В Оренбурге у памятника у военной части организовали стихийный мемориал в память о летчиках, погибших при крушении российского самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщает портал «56.orb.ru».

Мемориал образовался у памятника с самолетом Л-29 «Дельфин», который расположен у военной части в микрорайоне Авигородок. Цветы возложили руководители и курсанты оренбургской Школы юных космонавтов им. Юрия Гагарина, а также первый замглавы города Алексей Кудинов. Вице-мэр опубликовал фото мемориала на своей странице в «ВКонтакте».

Цветы к памятнику также несут жители города и сослуживцы погибших летчиков.

Оренбургские летчики погибли в результате крушения Ил-76
Политика
Фото:ТАСС

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. По данным Минобороны, он был сбит зенитным комплексом ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области.

В военном ведомстве сообщили, что борту самолета находились 74 человека, из которых 65 — украинские военнопленные, шестеро — члены экипажа и еще трое сопровождающих, все они погибли. Позднее стало известно, что погибшие летчики Ил-76 служили в оренбургском военно-транспортном полку.

МИД России возложил вину за крушение самолета на Украину и пообещал «неотвратимое наказание» для всех причастных. Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.

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В Главном управлении разведки (ГУР) Украины подтвердили, что обмен военнопленными был запланирован, однако отметили, что украинскую сторону не проинформировали о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом».

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Теги
Оренбург Ил-76 летчики авиакатастрофа мемориал
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