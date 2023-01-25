Володин поручил изучить возможность правок в Уголовный кодекс о дискредитации бойцов ЧВК

Володин ответил на идею Пригожина о наказании за дискредитацию бойцов ЧВК

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Госдума рассмотрит идею установить уголовную ответственность за дискредитацию всех участников боевых действий. Об этом говорится в сообщении Госдумы, опубликованном на ее сайте.

Такое поручение выдал спикер Госдумы Вячеслав Володин, «рассмотрев обращение руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина». Проработкой идеи займутся главы комитетов по обороне Андрей Картаполов и по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев «в срочном порядке».

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