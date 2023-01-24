Пригожин попросил Думу запретить писать о прошлом осужденных из ЧВК

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Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин опубликовал письмо к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором предложил принять закон о запрете публиковать негативную информацию о добровольцах в зоне спецоперации, в том числе о прошлом осужденных.

Письмо опубликовано в телеграм-канале пресс-службы Пригожина.

«Прошу Вас в срочном порядке проработать внесение в Уголовный кодекс РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных», в рамках которой запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев, в том числе бывших заключенных, <...> в том числе запретить публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях с наказанием на срок до пяти лет», — говорится в письме.

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