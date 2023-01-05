Пригожин сообщил о помиловании первой группы воевавших бывших заключенных

Пригожин считает, что многие из бывших заключенных — участников спецоперации попали в тюрьму «случайно или в силу характера»

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Первая группа участников спецоперации из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование, сообщил журналистам основатель ЧВК Вагнера, бизнесмен Евгений Пригожин. Речь идет о двух десятках человек.

«Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Бизнесмен выразил мнение, что многие из бывших заключенных — участников спецоперации попали в тюрьму «случайно или в силу характера», поскольку не могли найти себя в мирной жизни и попадали в неприятности. Общество «дало этим людям шанс и должно быть благодарно» за то, что они «воюют за национальные интересы», считает Пригожин.

Многие из тех, кто был помилован, планируют вернуться в ЧВК Вагнера в качестве добровольцев, пишет агентство со ссылкой на одного из бывших заключенных.

В сентябре 2022 года Пригожин признался, что является основателем ЧВК Вагнера. «Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма», — объяснил он то, что ранее отрицал причастность к ЧВК.

В сентябре телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал видео с мужчиной, похожим на Пригожина, который вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК Вагнера для участия в спецоперации на Украине. Мужчина действительно «чудовищно похож» на Пригожина, говорили в пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену.

Сам Пригожин позже заявлял, что те, кто выступают против участия заключенных в спецоперации, могли бы отправить «на фронт» своих детей. «Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами», — говорил он.

18 сентября несколько членов Совета по правам человека при президенте направили генпрокурору Игорю Краснову обращение с просьбой уточнить, действительно ли заключенных отправляют участвовать в боевых действиях на Украину, и если да, то на каком основании. Они напомнили, что освободить заключенного до отбытия срока можно лишь по трем основаниям: помилование указом президента, амнистия и решение суда об УДО.