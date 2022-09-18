В СПЧ попросили генпрокурора объяснить вербовку заключенных на Украину

Шесть членов СПЧ напомнили, что заключенных можно освободить досрочно только в результате амнистии, помилования или УДО. Авторы попросили уточнить, действительно ли заключенные участвуют в операции и если да, то на каком основании

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России попросили Генпрокуратуру разъяснить, на каких основаниях заключенные принимают участие в спецоперации на Украине, если это действительно так.

Обращение к генпрокурору Игорю Краснову опубликовано на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга. Его подписали:

директор признанного иноагентом информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский,

ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова,

основатель признанного иноагентом и распущенного «Комитета против пыток» Игорь Каляпин,

журналистка, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева,

сооснователь некоммерческого партнерства «Славянский правовой центр» Владимир Ряховский

председатель комиссии СПЧ по политическим правам Николай Сванидзе.

Авторы пишут, что после выхода в эфир канала «Россия-1» в августе фрагмента передачи «Бесогон ТВ» «широко распространилась информация» об участии в военной операции на Украине тысяч заключенных с неотбытыми сроками, в том числе за тяжкие преступления. Члены СПЧ указывают, что освободить заключенного до отбытия срока можно лишь по трем основаниям: помилование указом президента, амнистия и решение суда об УДО. «В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности», — говорится в письме.

В упомянутом эпизоде программы «Бесогон ТВ» ее автор, режиссер Никита Михалков, рассказывает о гибели на Украине Константина Тулинова, который отправился на фронт из колонии. «Он знал, за что можно умереть. Он чувствовал свою необходимость там. Он хотел искупить свою прошлую жизнь тем, чтобы оказаться там», — говорит Михалков. По словам режиссера, Тулинова приравняли к участникам боевых действий и посмертно помиловали.

Летом основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на источник во ФСИН сообщал о направлении заключенных на Украину. Источники 161.ru в сентябре рассказывали, что из ростовских колоний в зону боевых действий отправились сотни заключенных. ОНК еще в июле опровергла данные о мобилизации отбывающих наказание.

14 сентября в телеграм-канале «ВЧК ОГПУ» было опубликовано видео, на котором человек, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, вербует одетых в форму заключенных людей в ЧВК Вагнера для участия в спецоперации. По данным канала «Осторожно, новости», видео снято во дворе колонии в Йошкар-Оле. Мужчина на видео говорит, что контракт заключается на полгода, после чего заключенные будут помилованы. «Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких», — обещает он.

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Комментируя эту запись, Пригожин заявил: «Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами». По его словам, если бы он сам был заключенным, он бы мечтал иметь возможность таким образом искупить долг перед родиной.

В принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд» сказали, что мужчина на видео действительно «чудовищно похож» на Пригожина. «Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач cпецоперации, и, похоже, у него это успешно получается», — отметили в пресс-службе.