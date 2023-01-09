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Меркачева объяснила помилование заключенных из ЧВК секретными указами

Заключенные, участвующие в спецоперации, были помилованы еще до того, как их выпустили из колоний, однако указы об этом являются секретными, поскольку касаются обороны, рассказала Ева Меркачева
Ева Меркачева
Ева Меркачева (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Процедура помилования заключенных, участвовавших в спецоперации, по закону была отнесена к государственной тайне, заявила «РИА Новости» член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

«Это, на самом деле, объясняется нашим действующим законодательством. Есть перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, и к ним отнесены сведения в том числе военной области. В итоге получается, что указ президента о помиловании осужденных, которые принимали участие в спецоперации, и в которых есть сведения, составляющие государственную тайну, позволяющие идентифицировать человека — личность участников, они еще отнесены к сведениям военной категории», — пояснила Меркачева.

Ранее 5 января основатель ЧВК Вагнера, бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что первая группа участников спецоперации из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование. По его словам, речь идет о двух десятках человек. «Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые», — сказал тогда Пригожин.

Меркачева также рассказала, что близкие заключенных сообщали о наличии у тех всех документов, подтверждающих освобождение.

«У меня нет указов самих, но я говорила с близкими этих людей, которые были первыми освобождены. Они все уверяют, что на руках у них документы, подписанные… началом июля — 5 июля. И вывезли, соответственно, в этот же день или на следующий… Соответственно, этих людей освободили еще пятого числа, я сейчас говорю, в первую очередь, про первую группу освобожденных», — продолжила Меркачева.

«Все такие указы закрыты, и мы их видеть не можем. Это объясняет то, что ФСИН спокойно совершенно людей освобождала. Иначе было бы очень странно… Я почти уверена, что ФСИН не взяла бы на себя такой риск, а тут она отпускает людей, которые уже освобождены. Есть документ. Я полагаю, что это ровно так и происходило», — считает член Совета по правам человека.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 9 января пояснил, что помилование осуществляется только указом президента. «Помилование может осуществляться указом президента. Предусмотрена законодательством определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных, потом она на региональном уровне, потом на федеральном уровне финализируется указом президента», — говорил он.

Меркачева считает, что этот ответ подтверждает ее версию. «Мы говорим, что человек может уехать только на основании трех документов: акта о помиловании, амнистии, решения суда об УДО. Они отвечают: «Вы совершенно правы. Только так, по-другому не отпустим». Просто не написали одним словом, что все произошло в отношении них (заключенных). Но теперь все стало на свои места», — заключила она.

РБК направил запрос в пресс-службы ФСИН, Минюста и СПЧ.

В сентябре в Сети было опубликовано видео, на котором человек, похожий на Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК Вагнера для участия в спецоперации на Украине. Пригожин заявил тогда:
«Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами».

Он добавил, что если бы был зэком, то мечтал бы влиться в дружный коллектив российских военных и иметь возможность искупить долг перед родиной.

Теги
Заключенные Евгений Пригожин ЧВК Вагнера Военная операция на Украине помилование колония ФСИН Ева Меркачева
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