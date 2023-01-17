Пригожин призвал осужденных из ЧВК забыть «криминальные таланты»

Основатель ЧВК Вагнера отметил, что «криминальные таланты» заключенных были нужны исключительно во время боевых действий и призвал их быть «поаккуратнее» на гражданке

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Основатель ЧВК Вагнера, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин на встрече с заключенными, отслужившими свой контракт в ЧВК на Украине, призвал их больше не применять свои «криминальные таланты», которые нужны были только на линии соприкосновения. Видео с выступлением Пригожина опубликовала его пресс-служба.

«Каждый из вас прошел то, что не проходили ваши отцы и деды, а только прадеды во время Великой Отечественной Войны. Я говорил, что мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне. Теперь криминальные таланты не требуются — постарайтесь помнить, что не надо в лагерь возвращаться. Деньги есть, медали есть, адреналина выхлестнули столько, что и на правнуков хватит. Поэтому старайтесь поаккуратнее. Тех, кто захочет вернуться — ждем обратно», — заявил Пригожин.

В сентябре в Сети было опубликовано видео, на котором человек, «похожий на Пригожина», вербует людей, одетых в робы заключенных, в ЧВК Вагнера для участия в спецоперации на Украине. Контракт с осужденными, по словам мужчины, заключается на полгода, после чего они не возвращаются в места заключения, а якобы будут помилованы. «Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день говорит: «Куда-то я не туда попал», - мы делаем отметку «дезертир», и после этого следует расстрел. <…> У вас есть кто-нибудь, кто может вас с десяткой срока отсюда с зоны вытащить? Как вы думаете? Есть двое, кто вытаскивает. Это Аллах и Бог, — в деревянном ящике. А я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю», — говорил оратор на видео.

После этого несколько членов Совета по правам человека при президенте направили генпрокурору Игорю Краснову обращение с просьбой уточнить, действительно ли заключенных отправляют участвовать в боевых действиях на Украину, и если да, то на каком основании. Они напомнили, что освободить получившего срок до его отбытия можно лишь по трем основаниям: помилование указом президента, амнистия и решение суда об УДО.

В начале января Пригожин заявил, что первая группа участников спецоперации из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что помилование осуществляется только указом главы государства.



Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева утверждала, что процедура помилования этих людей была отнесена к государственной тайне и указы были секретными. И говорила со ссылкой на родственников осужденных, что те, кто вступил в ряды ЧВК, получили помилование до выхода из колонии.