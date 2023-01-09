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Песков напомнил о необходимости указа президента для помилования

Песков о словах Пригожина о бывших заключенных: помилование завершается указом президента
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Помилование осуществляется только указом президента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Он сказал это в связи с заявлениями основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о получении помилования первой группы участников спецоперации из числа бывших заключенных.

«Помилование может осуществляться указом президента. Предусмотрена законодательством определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных, потом она на региональном уровне, потом на федеральном уровне финализируется указом президента», — сказал Песков.

5 января Пригожин заявил, что группа людей из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование. Речь идет о двух десятках человек. «Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете», — сказал основатель ЧВК Вагнера.

Пригожин считает, что многие из бывших заключенных — участников спецоперации попали в тюрьму «случайно или в силу характера», т.к. не могли найти себя в мирной жизни и из-за этого попадали в неприятности. Многие из тех, кто был помилован, планируют вернуться в ЧВК в качестве добровольцев, уточняло «РИА Новости» со ссылкой на одного из бывших заключенных.

В сентябре телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал видео с мужчиной, похожим на Пригожина, вербующим людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК Вагнера для участия в спецоперации на Украине. Позже Пригожин заявлял, что те, кто выступает против участия заключенных в военном конфликте с Украиной, могли бы отправить «на фронт» своих детей. «Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети», — заявил он.

Теги
Дмитрий Песков Евгений Пригожин ЧВК Вагнера помилование
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