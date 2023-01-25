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Берлускони назвал человека, способного найти решение по Украине

Берлускони: решений об урегулировании на Украине нет ни у кого, кроме папы римского
Берлускони заявил, что его расстраивает отсутствие путей для урегулирования конфликта на Украине, за который мир «платит непосильную цену». Исправить ситуацию мог бы разве что папа римский, полагает политик
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр республики Сильвио Берлускони заявил в интервью Corriere della Sera, что огорчен из-за отсутствия дипломатических решений для урегулирования конфликта Москвы и Киева.

«Я огорчен тем фактом, что ни у кого, кроме папы римского и Святого Престола, нет решений, ведущих к мирному разрешению конфликта, за который мы платим непосильную цену жизнями, страданиями и экономическим ущербом для всего мира», — сказал политик в ответ на просьбу прокомментировать затяжные боевые действия.

Ватикан ранее выражал готовность содействовать переговорам двух стран. Папа Франциск осенью 2022 года призвал Владимира Путина прекратить боевые действия, а Владимира Зеленского — «быть открытым для серьезных предложений о мире». Он попросил стороны стремиться к созданию условий для переговоров.  Папа также сообщил о своем участии в обмене пленными между Москвой и Киевом; это подтвердил посол России в Ватикане Александр Авдеев, отметив, что Москва учитывает списки, которые предоставляет Франциск.

Отвечая на вопрос, что он думает о поставках Украине европейского, в том числе итальянского оружия, Берлускони сказал, что его партия «на стороне Запада, Европы, Атлантического альянса».

Берлускони ранее не раз говорил про важность переговоров России и Украины и предлагал стать посредником в диалоге. В октябре 2022 года он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский пошел бы на диалог с Москвой после полного прекращения поставок оружия с Запада и обещания «сотен миллиардов долларов» на восстановление городов, разрушенных из-за боевых действий. Месяцем позже соратник Берлускони Витторио Згарби заявил, что тот хочет «усадить» президента Владимира Путина за стол переговоров с украинской стороной, так как верит, что способен организовать диалог двух стран. В Кремле на это заявили, что инициативу по «заманиванию» на переговоры следует перенаправить на Зеленского.

Глава МИД Италии Антонио Таяни указывает, что Запад не будет уговаривать Киев начать переговоры до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия и не выведет войска с украинской территории. В Москве такие условия называют неприемлемыми и неадекватными.

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