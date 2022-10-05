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Ватикан подтвердил готовность стать посредником в диалоге Москвы и Киева

Госсекретарь Ватикана заявил Лаврову о готовности стать посредником между Москвой и Киевом
Госсекретарь Ватикана рассказал о встрече с Лавровым на полях Генассамблеи ООН и готовности содействовать диалогу России и Украины. Папа Римский Франциск ранее призвал Путина и Зеленского положить конец конфликту
Пьетро Паролин
Пьетро Паролин (Фото: Alexei Nikolsky / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Ватикан подтверждает свою готовность содействовать диалогу Москвы и Киева для мирного урегулирования, заявил газете Il Messagero государственный секретарь (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин. Он говорил об этом еще в феврале, после начала боевых действий на Украине.

По словам Паролина, он запросил встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе, чтобы выразить беспокойство Святого престола и «вновь заявить о возможности, уже озвученной папой Римским, что мы всегда готовы содействовать диалогу».

Как сообщил госсекретарь, на встрече с ним Лавров выразил позицию, озвученную в Совбезе ООН — обвинил западные страны в том, что они «ничего не сделали, когда Донбасс был ареной вялотекущего конфликта». Российский министр утверждал, что в 2014 году Запад «лишь развел руками и молча наблюдал, как путчисты стали бомбить восток Украины, где отказались признать результаты госпереворота».

Папа римский призвал Путина и Зеленского положить конец конфликту
Политика
Папа Римский Франциск

До начала российской военной операции на Украине папа Римский Франциск пытался содействовать урегулированию конфликта: в конце декабря 2021 года в рождественской речи он призвал причастные к нему стороны начать диалог. В марте он говорил, что международное сообщество должно остановить боевые действия на Украине. В начале марта понтифик вновь заявил, что вооруженный конфликт необходимо прекратить, и попросил президента России Владимира Путина «остановить спираль насилия и смерти», а президента Украины Владимира Зеленского — «быть открытым для предложений о мире».

Украина отказалась от переговоров с Россией до тех пор, пока страну возглавляет Путин. Это произошло после того, как в Москве прошла церемония подписания соглашений о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Российские власти заявляют о готовности к диалогу, но без обсуждения статуса этих четырех регионов.

Переговоры по урегулированию на Украине на уровне делегаций двух стран начались 27 февраля, стороны провели несколько раундов очно (в Белоруссии) и несколько — в режиме видеосвязи. Последняя очная встреча с участием глав МИД России, Украины и Турции состоялась в Стамбуле 29 марта, но после этого переговорный процесс сошел на нет, Москва и Киев возложили ответственность за это друг на друга. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает к его возобновлению и настаивает на встрече Путина и Зеленского.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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