Итальянский политик отметил, что Зеленский сел бы за стол переговоров только после полного прекращения поставок оружия с Запада и обещания «сотен миллиардов долларов» на восстановление городов

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Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр Сильвио Берлускони не исключил, что Украина начала бы переговоры с Россией в случае полного прекращения поставок западного оружия. Об этом политик рассказал в интервью тележурналисту Бруно Веспе, фрагменты которого опубликовала газета La Repubblica.

Отвечая на вопрос, возможны ли мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса, экс-премьер заявил: «Может быть. Только если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов, разоренных войной».

По его словам, только после этого, «возможно», президент Украины Владимир Зеленский сел бы за стол переговоров.

После присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. По словам Зеленского, Киев предлагал «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», но «когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно».

Глава российского МИДа Сергей Лавров после этого заявил, что украинский лидер «забудет» о своем решении либо ему «прикажут» США и Великобритания. «Он скажет: «Есть!» И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо», — считает Лавров.

30 октября Лавров в очередной раз подтвердил готовность России и президента Владимира Путина к переговорам по ситуации на Украине. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Киевом и договоренности с украинским лидером Владимиром Зеленским «ничего не стоят», так как могут быть моментально отменены «по указке извне». «Очевидно, что решающий голос — за Вашингтоном», — отметил он.