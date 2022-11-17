Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 62,57 (-0,1) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 60,39 (+0,04) Инвестиции, 16:12
В Риме заявили о желании Берлускони организовать диалог Москвы и Киева Политика, 23:15
Минобороны назвало видео об «отступлении» в Смоленской области фейком Политика, 23:08
В поисках пружины саморазвития ребенка: что определяет стратегию РБК и AFI Park Воронцовский, 23:03
ЦБ предложил ввести регулирование рассрочки Бизнес, 22:45
Песков пояснил, по каким целям наносятся удары России на Украине Политика, 22:44
В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга Финансы, 22:36
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 22:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Германии у операторов связи произошел сбой Общество, 22:22
Самолет сборной Польши в Катар до границы сопровождали истребители F-16 Спорт, 22:16
При пожаре в жилом доме в секторе Газа погибли более 20 человек Политика, 22:12
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 22:07
Украина начала возведение бетонного забора на границе с Белоруссией Политика, 22:02
Хет-трик Радулова принес «Ак Барсу» крупную победу над лидером КХЛ Спорт, 22:01
В Ираке рухнуло три здания из-за взрыва газового баллона Общество, 21:58
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Риме заявили о желании Берлускони организовать диалог Москвы и Киева

Соратник Берлускони заявил о его желании организовать переговоры России и Украины
Берлускони считает, что если организует переговоры России и Украины ,«не подорвав позиций НАТО, он «войдет в учебники истории в качестве всемирного героя», сообщил замминистра культуры Италии и соратник экс-премьера
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Основатель партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр Сильвио Берлускони хочет организовать переговоры России и Украины, сообщает издание The Spectator со ссылкой на замминистра культуры Италии Витторио Згарби.

«Берлускони нравятся красивые жесты, сейчас он думает как раз о таком жесте», — сказал Згарби, соратник экс-премьера. По словам замминистра, Берлускони верит, что способен организовать переговоры, и если ему это удастся, «не подорвав позиций НАТО, то он войдет в учебники истории в качестве всемирного героя».

Как пишет Spectator, 86-летний политик хочет «усадить» президента Владимира Путина за стол переговоров с украинской стороной до Рождества; экс-премьер Италии считает себя единственным возможным посредником.

Берлускони еще в сентябре говорил, что вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель мог бы стать посредником для урегулирования конфликта Москвы и Киева. Стать посредником Меркель предлагала и украинская сторона, несмотря на ее «катастрофическую политику» в отношении России. Экс-канцлер допускала возможное участие, но указывала, что пока об этом власти Германии ее не просили.

В конце октября, после отказа Украины от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин (это произошло после присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей) Берлускони допустил, что президент Владимир Зеленский пошел бы на диалог с Москвой после полного прекращения поставок оружия с Запада и обещания «сотен миллиардов долларов» на восстановление городов, разрушенных из-за боевых действий.

В начале ноября Зеленский сказал, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой, но, по его словам, Украина будет разговаривать с той Россией, «которая действительно будет готова к миру». Как сообщил украинский президент, в Киеве получали «публичные и не очень» сигналы от лидеров стран о том, что Путин хочет прямых переговоров. Зеленский считает, что переговоры должны проходить публично, он не хочет «иметь с ними каких-либо отношений за кулисами». 

Читайте на РБК Pro
Как получить долги с контрагентов, если ваша компания уходит с рынка
Осталось три месяца: страны, где скоро откроется прием документов в вузы
Фото: Tim Wimborne / Reuters Почему Apple рискует репутацией ради рекламных доходов — Fast Company
Фото: Алексей Зотов / ТАСС ФНС пристально следит за агентскими договорами. Какие схемы она ищет
Почему «Сбермаркету» и Ozon не удается раскачать рынок b2b-маркетплейсов
Фото: Spencer Platt / Getty Images Что мешает увольнять сотрудников, которые вредят бизнесу
Фото: Andrew Burton / Getty Images Конец эпохи: перестанут ли расти акции социальных сетей
Не оставляйте наследство и не экономьте: 9 правил управления финансами

В Кремле на это заявили, что переговоры с Украиной следует вести лишь для достижения какой-либо необходимой Москве цели, и они не могут быть публичными. Российская сторона ранее не раз призывала Украину к возобновлению диалога, отмечая, что Киев встречного желания не проявляет. В МИДе говорили, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Италия переговоры Украина Сильвио Берлускони
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Макрон призвал добиться переговоров России и Украины
Политика
Зеленский предложит России «публичную форму» переговоров
Политика
В Кремле назвали невозможными публичные переговоры с Украиной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter