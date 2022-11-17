В Риме заявили о желании Берлускони организовать диалог Москвы и Киева

Берлускони считает, что если организует переговоры России и Украины ,«не подорвав позиций НАТО, он «войдет в учебники истории в качестве всемирного героя», сообщил замминистра культуры Италии и соратник экс-премьера

Сильвио Берлускони (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Основатель партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр Сильвио Берлускони хочет организовать переговоры России и Украины, сообщает издание The Spectator со ссылкой на замминистра культуры Италии Витторио Згарби.

«Берлускони нравятся красивые жесты, сейчас он думает как раз о таком жесте», — сказал Згарби, соратник экс-премьера. По словам замминистра, Берлускони верит, что способен организовать переговоры, и если ему это удастся, «не подорвав позиций НАТО, то он войдет в учебники истории в качестве всемирного героя».

Как пишет Spectator, 86-летний политик хочет «усадить» президента Владимира Путина за стол переговоров с украинской стороной до Рождества; экс-премьер Италии считает себя единственным возможным посредником.

Берлускони еще в сентябре говорил, что вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель мог бы стать посредником для урегулирования конфликта Москвы и Киева. Стать посредником Меркель предлагала и украинская сторона, несмотря на ее «катастрофическую политику» в отношении России. Экс-канцлер допускала возможное участие, но указывала, что пока об этом власти Германии ее не просили.

В конце октября, после отказа Украины от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин (это произошло после присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей) Берлускони допустил, что президент Владимир Зеленский пошел бы на диалог с Москвой после полного прекращения поставок оружия с Запада и обещания «сотен миллиардов долларов» на восстановление городов, разрушенных из-за боевых действий.

В начале ноября Зеленский сказал, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой, но, по его словам, Украина будет разговаривать с той Россией, «которая действительно будет готова к миру». Как сообщил украинский президент, в Киеве получали «публичные и не очень» сигналы от лидеров стран о том, что Путин хочет прямых переговоров. Зеленский считает, что переговоры должны проходить публично, он не хочет «иметь с ними каких-либо отношений за кулисами».

В Кремле на это заявили, что переговоры с Украиной следует вести лишь для достижения какой-либо необходимой Москве цели, и они не могут быть публичными. Российская сторона ранее не раз призывала Украину к возобновлению диалога, отмечая, что Киев встречного желания не проявляет. В МИДе говорили, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий.