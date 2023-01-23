Глава МИД Италии назвал условие для призыва Киева к диалогу с Москвой

Антонио Таяни (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Европейские страны могут призвать Киев к переговорам с Москвой только в том случае, если Россия прекратит наносить удары по территории Украины, заявил в интервью газете Il Messaggero глава МИД Италии Антонио Таяни

«Кто-то пытается попросить европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным. Но договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия», — сказал он, добавив, что лишь в этом случае Европа постарается уговорить Украину начать диалог.

Российское Минобороны регулярно сообщает о ракетных ударах по системам военного управления Украины; с 10 октября прошлого года ведомство также не раз отчитывалось об атаках на инфраструктурные объекты этой страны. Президент Владимир Путин называет их ответом на взрыв на Крымском мосту осенью 2022 года, в котором власти винят украинские спецслужбы. Киев свою причастность опровергал.

Министерство при этом заявляет, что не наносит ударов по гражданским объектам. Об этом же говорят в Кремле.

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