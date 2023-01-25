Politico назвала число танков, которые США отправят на Украину

Politico: США направят Украине около 30 танков Abrams для влияния на Германию

Вашингтон обсуждает отправку Киеву 30 танков, чтобы позволить Берлину направить ВСУ свои танки Leopard 2. Politico пишет, что США предстоит дорогостоящая задача по извлечению из танков техники, которая не должна попасть противнику

Танк M1 Abrams (Фото: Ian Hitchcock / Getty Images)

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к отправке в украинские войска «значительного количества» танков M1 Abrams, объявление об этом могут сделать в течение текущей недели, пишет газета Politico со ссылкой на двух чиновников.

Речь идет об отправке около 30 танков, уточнил один из собеседников. Третий источник газеты рассказал, что техника наверняка поступит в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины». Ее протокол предполагает финансирование США закупки вооружений и оборудования для Киева, а не изъятие из запасов Пентагона.

Politico отмечает, что находящиеся в арсенале США танки предстоит лишить важных аппаратов связи и других устройств (вероятно, речь идет о высокотехнологичном оборудовании, утрата которого считается нежелательной для получения противников; вопрос наличия важного оборудования стал одним из препятствий передачи Киеве беспилотников Grey Eagle MQ-1. — РБК). Это делает процесс дорогостоящим и трудоемким.

При этом несколько государств имеют в запасе менее современные версии танков Abrams, среди которых Ирак, Египет, Кувейт, Австралия и Марокко, а в Польшу такие танки начнут поступать, согласно контракту, в 2024 году. Больше всего готовых танков старой версии у египетской армии — более 1 тысячи штук M1A1.

Передать украинской армии танки Abrams понадобилось США, чтобы решить проблему поставок Германией танков Leopard 2 собственного производства. Берлин пояснял, что не хочет передавать Киеву такое вооружение в одиночку из-за исторического прошлого страны. «Немецкие власти чувствительны к поставкам вооружений, «где исторически немецкое оружие использовалось для убийства миллионов людей», — пояснили опрошенные The New York Times эксперты.

Как пишет Spigel, в Германии в концу января стали рассматривать отправку Украине как минимум 14 танков Leopard 2, что эквивалентно одной танковой роте. В среднесрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из промышленных запасов, добавило издание.

Вашингтон не хотел поставлять Abrams из-за того, что машины расходуют большой объем топлива, а их эксплуатация требует присутствия высококвалифицированного персонала. Официально намерение передать Abrams Белый дом не подтверждает.

Крмель пообещал, что поставленные Украине танки «будут гореть», а добиться целей Москвы они не помешают. «Это ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей», — считает представитель российского президента Дмитрий Песков.

