Politico назвала число танков, которые США отправят на Украину
Администрация президента США Джо Байдена склоняется к отправке в украинские войска «значительного количества» танков M1 Abrams, объявление об этом могут сделать в течение текущей недели, пишет газета Politico со ссылкой на двух чиновников.
Речь идет об отправке около 30 танков, уточнил один из собеседников. Третий источник газеты рассказал, что техника наверняка поступит в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины». Ее протокол предполагает финансирование США закупки вооружений и оборудования для Киева, а не изъятие из запасов Пентагона.
Politico отмечает, что находящиеся в арсенале США танки предстоит лишить важных аппаратов связи и других устройств (вероятно, речь идет о высокотехнологичном оборудовании, утрата которого считается нежелательной для получения противников; вопрос наличия важного оборудования стал одним из препятствий передачи Киеве беспилотников Grey Eagle MQ-1. — РБК). Это делает процесс дорогостоящим и трудоемким.
При этом несколько государств имеют в запасе менее современные версии танков Abrams, среди которых Ирак, Египет, Кувейт, Австралия и Марокко, а в Польшу такие танки начнут поступать, согласно контракту, в 2024 году. Больше всего готовых танков старой версии у египетской армии — более 1 тысячи штук M1A1.
Передать украинской армии танки Abrams понадобилось США, чтобы решить проблему поставок Германией танков Leopard 2 собственного производства. Берлин пояснял, что не хочет передавать Киеву такое вооружение в одиночку из-за исторического прошлого страны. «Немецкие власти чувствительны к поставкам вооружений, «где исторически немецкое оружие использовалось для убийства миллионов людей», — пояснили опрошенные The New York Times эксперты.
Как пишет Spigel, в Германии в концу января стали рассматривать отправку Украине как минимум 14 танков Leopard 2, что эквивалентно одной танковой роте. В среднесрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из промышленных запасов, добавило издание.
Вашингтон не хотел поставлять Abrams из-за того, что машины расходуют большой объем топлива, а их эксплуатация требует присутствия высококвалифицированного персонала. Официально намерение передать Abrams Белый дом не подтверждает.
Крмель пообещал, что поставленные Украине танки «будут гореть», а добиться целей Москвы они не помешают. «Это ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей», — считает представитель российского президента Дмитрий Песков.