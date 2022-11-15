CNN узнал о модификации дронов в США для передачи Украине

Американские военные могут прибегнуть к «ухищрениям и усечениям» при модификации дронов Grey Eagle, чтобы их вероятная утрата не грозила утечкой важных технологий

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Власти США рассматривают возможность модификации многоцелевого беспилотника Grey Eagle MQ-1 °C, вооруженного ракетами Hellfire, которые бы позволили передать оборудование Украине, пишет CNN со ссылкой на двух источников среди официальных лиц.

Собеседники телеканала указали, что изменения повысят вероятность того, что Украина получит беспилотники, поскольку потенциальная потеря любого дрона, который оборудован важными технологиями, будет менее опасной. Источник в CNN в конгрессе отметил наличие конкретных технических «ухищрений и усечений», которые могут быть предприняты. Он при этом отметил: «эти вещи требуют времени и довольно сложны».

Беспилотник Grеy Eagle является версией более известного беспилотника Predator. Продолжительность полета составляет до 30 часов. Дрон может использоваться как для разведки, так и для нанесения ударов — он может быть оснащен восемью ракетами Hellfire.

Украинские власти прежде не раз обращались к США и другим западным странам с просьбой о предоставлении более современного вооружения. Киев попросилпродать Grey Eagle, в частности, в конце апреля. Вашингтон уже направил Киеву беспилотники-камикадзе Switchblade и Phoenix Ghost, но Grey Eagle и Reaper заинтересовали украинские власти в связи со способностью этих моделей дронов преодолевать значительное расстояние на большой высоте и перезаряжаться.

Сделке помешали опасения Пентагона, что дроны могут попасть в распоряжение российских военных. Возражение против сделки выдвинуло управление по безопасности оборонных технологий американского военного ведомства — это подразделение занимается обеспечением безопасности дорогостоящих технологий, писал Reuters. Аналогичную причину в июле назвали источники WSJ, отметив, что украинских военных также необходимо обучить управлению этими беспилотниками. В ноябре газета указала, что ключевым опасением Вашингтона стал риск эскалации конфликта, если дрон будет использован для ударов по российской территории.

Власти России критикуют поставки оружия на Украине, выражая уверенность, что это не помешает Москве достичь поставленных целей, а лишь затянет вооруженный конфликт.