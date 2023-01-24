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В Госдепе посоветовали ждать от Германии новостей по танкам для Украины

Представитель Госдепа Прайс: следует ожидать новостей от Германии о поставках танков Киеву
Германия в последние недели подверглась критике со стороны многих западных и украинских политиков за промедление с поставкой Leopard Украине. Берлин говорит, что не хочет делать первый шаг из-за своего прошлого

Появляющиеся в СМИ новостные заголовки создают впечатление, что Германия в ближайшее время сделает новые заявления на тему поставок танков, заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга.

«Мое впечатление после просмотра появляющихся новостных заголовков таково, что мы, возможно, в ближайшие часы или дни услышим больше от наших немецких союзников», — сказал он.

США пока не приняли окончательное решение об отправке на Украину танков Abrams, заявил CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы так или иначе не приняли решений», — сказал он.

Германия играет ключевую роль в дебатах о поставках Leopard, потому что их делают на заводе концерна Krauss-Maffei Wegmann в Мюнхене. Страна отказывается передавать их Украине из своих запасов. Власти настаивают, чтобы первыми это сделали США — из-за прошлого Германии.

Белый дом не считает позицию ФРГ логичной, так как немецкие танки Leopard можно поставить Украине раньше, чем Abrams, говорил Bloomberg источник, знакомый с мнением администрации США. Украинских военных будет проще обучить обращению с ними, отмечал он.

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Власти США не одобряют передачу своих тяжелых танков Abrams (весом 55 т) из-за технических причин, их газотурбинные двигатели расходуют топливо с огромной скоростью, подвержены поломкам, а для их технического обслуживания требуется высококвалифицированный персонал. Стоимость их обслуживания слишком высока, подчеркивают в Пентагоне.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Белый дом США танки Германия поставки оружия Госдепартамент США Украина
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