Paris Match рассказал, что французы учатся управлять дронами в Донбассе

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Французские военнослужащие приезжают на подконтрольную Киеву территорию Донбасса для обучения управлению дронами, рассказал изданию Paris Match украинский военный, оператор беспилотников Максим.

По его словам, в 2023 году он прошел обучение во Франции во 2-м парашютном полку французского иностранного легиона. Как пишет издание, с тех пор Максим «из ученика превратился в профессора». «Французские военнослужащие приезжают сюда тренироваться», — отметил он.

В своем репортаже журнал рассказывает о запуске беспилотников, которые украинские военные проводят в «скрытых зарослях» к северу от Краматорска. В статье в том числе упоминается дрон Gara-Esse (речь, вероятно, о дроне Gara, украинский «Пятый канал» рассказывал о нем в апреле), который, как отмечается, никогда не показывался в СМИ, а его характеристики засекречены.

В 2024 году ВСУ договорились об отправке французских военных инструкторов на Украину, сообщал главком украинских вооруженных сил Александр Сырский. Однако президент Эмманюэль Макрон говорил, что Франция не будет отправлять своих военных на Украину, пока продолжаются боевые действия. МИД республики опровергал сообщения, что французские военные присутствуют на украинской территории. При этом Макрон допускал, что европейские миротворцы могут быть развернуты в случае достижения мира. Россия выступает против такого сценария.

Москва называла законной целью для вооруженных сил иностранных военных и наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Дроны последней поставляют западные страны, в том числе Британия и Германия, Москва критикует любую военную помощь Киеву. Украина производит беспилотники и сама, но украинский президент Владимир Зеленский ранее предупреждал о возможном сокращении их выпуска из-за дефицита бюджета.