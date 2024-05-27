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Военная операция на Украине ,  
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Главком ВСУ утвердил пребывание французских военных на Украине

Главком ВСУ Сырский утвердил пребывание французских военных на Украине
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Военная операция на Украине
Сырский впервые официально заявил об инициативе по отправке французских военных инструкторов на Украину и сообщил, что документы, необходимые для их участия в тренировках ВСУ, уже подписаны
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Главком ВСУ Александр Сырский заявил в своем телеграм-канале, что приветствует отправку французских военных инструкторов на Украину, необходимые для их пребывания на территории страны документы подписаны.

«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — написал он.

Об утверждении необходимых документов Сырский сообщил после видеовстречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню, в которой также участвовал министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Верю, что решительность Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту», — добавил Сырский.

Дискуссия об отправке западных военных специалистов на Украину развернулась после заявлений президента Франции Эмманнюэля Макрона, который этой весной несколько раз упоминал возможность такого варианта. В то же время он подчеркивал, что речь пока не идет об отправке полноценного военного контингента. Однако в начале мая в интервью La Tribune Макрон заявил, что в вопросе оказания помощи Украине не стоит устанавливать границы, поскольку от этого зависит безопасность всей Европы. Макрон называл два условия для ввода войск: прорыв фронта на Украине и соответствующий запрос властей страны.

МИД Франции ранее опровергал сообщения о пребывании на Украине французских военных. В Кремле допускали возможность прямого конфликта между НАТО и Россией в случае появления на Украине западного контингента. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, кадровые британские и французские военнослужащие уже находятся в зоне боевых действий. 

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Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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