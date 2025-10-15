Лондон передал Киеву более 85 тыс. дронов за полгода
За последние шесть месяцев 2025 года Великобритания поставила Украине более 85 тыс. военных дронов, ускорив их производство на британских предприятиях, сообщает пресс-служба британского правительства на своем сайте.
Министр обороны Великобритании Джон Хили о поставках отчитается 15 октября в Брюсселе, где пройдет встреча Контактной группы по обороне Украины.
Страна инвестировала £600 млн (около 64 млрд руб.) в 2025 году для ускорения поставок дронов украинской армии, включая десятки тысяч дронов с короткой дальностью FPV, отметили в пресс-службе.
Хили планирует призвать союзников ускорить производство дронов.
