СВР предупредила, что французские ЧВК на Украине станут законными целями

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В случае появления на территории Украины французских частных военных компаний (ЧВК) они будут рассматриваться Москвой как непосредственное участие Франции в боевых действиях против России, говорится в сообщении службы внешней разведки России, опубликованном на ее сайте.

«Как следствие, французские ЧВК станут первоочередной законной целью ВС РФ», — говорится в сообщении.

В службе сослались на правительственный декрет от 31 октября 2025 года, который разрешает задействовать ЧВК для оказания помощи «третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения».

В ведомстве уточнили, что в декрете французского правительства ЧВК названы «референс-операторами».

«Даже у неискушенного европейского обывателя не вызывает сомнений, какая страна подразумевается», — говорится в сообщении.

По информации СВР, ЧВК, оснащенные современным французским вооружением, могут понадобиться для помощи в отражении атак беспилотников, поскольку немногочисленные F-16 украинских ВВС с этой задачей не справляются, а освоение новых истребителей «Мираж» и другой техники требует времени и специалистов высокой квалификации.

В конце октября СВР сообщила, что французский Генеральный штаб готовит воинский контингент для переброски на Украину, военные уже находятся в Польше.

Как выяснило ведомство, по указанию президента Франции Эмманюэля Макрона Генштаб французских вооруженных сил готовится к развертыванию на Украине «в помощь киевскому режиму» воинского контингента численностью до 2 тыс. солдат и офицеров.

«Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику», — уточнили тогда в СВР.