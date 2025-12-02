 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

СВР предупредила, что французские ЧВК на Украине станут законными целями

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В случае появления на территории Украины французских частных военных компаний (ЧВК) они будут рассматриваться Москвой как непосредственное участие Франции в боевых действиях против России, говорится в сообщении службы внешней разведки России, опубликованном на ее сайте.

«Как следствие, французские ЧВК станут первоочередной законной целью ВС РФ», — говорится в сообщении.

В службе сослались на правительственный декрет от 31 октября 2025 года, который разрешает задействовать ЧВК для оказания помощи «третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения».

В ведомстве уточнили, что в декрете французского правительства ЧВК названы «референс-операторами».

«Даже у неискушенного европейского обывателя не вызывает сомнений, какая страна подразумевается», — говорится в сообщении.

По информации СВР, ЧВК, оснащенные современным французским вооружением, могут понадобиться для помощи в отражении атак беспилотников, поскольку немногочисленные F-16 украинских ВВС с этой задачей не справляются, а освоение новых истребителей «Мираж» и другой техники требует времени и специалистов высокой квалификации.

СВР узнала о накоплении в Польше французских военных для Украины
Политика
Фото:Tim Ireland / Getty Images

В конце октября СВР сообщила, что французский Генеральный штаб готовит воинский контингент для переброски на Украину, военные уже находятся в Польше.

Как выяснило ведомство, по указанию президента Франции Эмманюэля Макрона Генштаб французских вооруженных сил готовится к развертыванию на Украине «в помощь киевскому режиму» воинского контингента численностью до 2 тыс. солдат и офицеров.

«Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику», — уточнили тогда в СВР.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
При участии
Полина Дуганова
СВР Украина ЧВК Франция
Материалы по теме
Telegraph узнала об идее Трампа отправить на Украину американские ЧВК
Политика
Песков назвал тревожной информацию СВР о французских военных в Польше
Политика
СВР узнала о накоплении в Польше французских военных для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 12:27 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 12:27
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Кремль заявил о планах защитить отношения России и Индии от вмешательства Политика, 12:25
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Что такое право совместной собственности на жилье. Разъяснения Росреестра Недвижимость, 12:17
Песков назвал время встречи Путина с Уиткоффом в Москве Политика, 12:08
Краснов предостерег судей от решений в угоду властям и корпорациям Политика, 12:07
Сотрудники Instagram вернутся в офис на пять дней в неделю Технологии и медиа, 12:06
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
The Athletic узнал, что УЕФА обсуждает возможное отстранение Израиля Спорт, 12:05
ФНС может посчитать продажу в соцсетях бизнесом. Как избежать штрафовПодписка на РБК, 12:05
В Черном море БПЛА атаковал российский танкер с подсолнечным маслом Политика, 12:04
Большунов обвинил Бакурова в симуляции и журналистов в «цирке с камерами» Спорт, 12:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Белый дом анонсировал заявление Трампа Политика, 12:01
От льгот «для галочки» к заботе: как меняется подход к бенефитам РБК Компании, 12:00