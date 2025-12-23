США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

Запрет на новые дроны из Китая и других стран снизит риск атак, шпионажа, утечек и других угроз, заявила правкомиссия США. Китайский производитель DJI, чья доля мирового рынка составляет около 70%, выразил разочарование этим шагом

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Федеральная комиссия связи (FCC, правительственное агентство, отвечает за надзор за междугородной и международной связью) США запретила использование новых дронов иностранного производства, сообщает Politico.

Беспилотники и критические компоненты, выпущенные за рубежом, внесены в список оборудования и услуг, представляющих неприемлемый риск национальной безопасности США (Covered List). В связи с этим китайская компания DJI (Da-Jiang Innovations, занимает более 70% мирового рынка) и другие иностранные производители не смогут пройти обязательную сертификацию оборудования и получить разрешение на импорт или продажу новых моделей в США. При этом ведомство допускает, что для отдельных устройств могут сделать исключения, если Пентагон или Министерство безопасности США признают, что они не представляют угрозы.

В 2024 году конгресс принял законопроект об обороне, который предусматривает запрет на продажу новых беспилотников китайского производства, если проверка выявит какие-либо риски для безопасности, напоминает AP. Срок проведения этой проверки истекает 23 декабря.

По ее итогам комиссия заявила, что запрет новых БПЛА от DJI и других зарубежных компаний «снизит риск атак с использованием [дронов] и сбоев, несанкционированного наблюдения, утечки конфиденциальных данных и других угроз для страны». По словам главы FCC Брендана Карра, «преступники, террористы и враждебные иностранные субъекты активизировали использование этих технологий в качестве оружия, создавая новые и серьезные угрозы для нашей родины».

Под ограничения не подпали уже проданные и ранее сертифицированные устройства: FCC уточнила, что решение не затрагивает дроны и компоненты, которые уже находятся в продаже или эксплуатируются в США.

Китайское посольство обвинило Вашингтон в злоупотреблениях и подрыве глобальных производственных цепочек. DJI выразила разочарование решением FCC, указав, что не получила от властей США разъяснений. В компании заявили, что опасения по поводу безопасности ее устройств «не подкреплены доказательствами и отражают протекционизм, противоречащий принципам открытого рынка». Китайские дроны используются в США в сельском хозяйстве, работе правоохранительных органов, кинопроизводстве и картографии, отмечает AP.