МИД Франции опроверг отправку войск на Украину

На прошлой неделе экс-сотрудник Пентагона заявил, что Франция намерена направить на Украину 1,5 тыс. военных из Иностранного легиона, 100 из них уже находятся в стране. В Париже это назвали «кампанией по дезинформации»

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Франция не направляла своих солдат на Украину, данные об этом распространяются в рамках «кампании по дезинформации» относительно поддержки Парижем Киева. Об этом говорится в сообщении французского МИДа в X (бывшая Twitter).

К посту ведомство прикрепило скриншоты статей, в которых говорится, что на Украину отправлены военные из французского Иностранного легиона.

Иностранный легион — основанное в 1831 году войсковое соединение в составе сухопутных войск Франции, в которое входят преимущественно иностранцы. На сайте легиона говорится, что для вступления нужно сменить имя, а проходить службу в армии необязательно. Служить в соединении могут и французы, «они просто собираются сменить гражданство, пока их наняли по уставу легиона».

На прошлой неделе в издании Asia Times вышла статья бывшего помощника заместителя главы Пентагона США Стивена Брайана, в которой утверждалось, что Франция направила на Украину 100 солдат из Иностранного легиона для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске. Всего, со слов Брайана, Париж намерен развернуть в стране 1,5 тыс. военных. В статье говорилось, что соединением управляют французские офицеры, но все рядовые там — иностранцы. По словам экс-сотрудника легиона, в 2022 году в легионе служили украинцы и россияне, но им разрешили оставить службу после начала полномасштабного конфликта.

В середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщила, что в боевых действиях на стороне Украины участвуют 100 граждан Франции. В начале 2024-го Минобороны России отчиталось об ударе по пункту дислокации иностранных военных в Харькове, среди которых, по данным ведомства, были французы. Посла Франции вызвали в российский МИД. Париж опровергал присутствие своих военных на территории Украины: «У Франции нет «наемников» ни на Украине, ни где-либо еще».

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон не исключал вероятность появления западных войск на Украине в будущем. Он назвал для этого два условия: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. Кремль посчитал слова Макрона опасными, отметив, что «Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт».

Комментируя статью Стивена Брайана, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: «Нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности». 6 мая посла Франции Пьера Леви вновь вызвали в российский МИД, дипломат провел в министерстве около 40 минут.