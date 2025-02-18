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Военная операция на Украине ,  
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Макрон исключил отправку французских войск в зону боев на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Франция не намерена сейчас отправлять на Украину сухопутные войска, а думает о будущих гарантиях безопасности, которые могут включать миротворческую миссию, заявил Макрон. Лавров назвал неприемлемым размещение миротворцев из НАТО
Фото: Estelle Ruiz / Zuma Press / Global Look Press
Фото: Estelle Ruiz / Zuma Press / Global Look Press

Франция не планирует отправлять свои войска на Украину сейчас, когда в стране продолжаются военные действия, заявил президент Эмманюэль Макрон в интервью La Dépêche du Midi и другим региональным французским изданиям.

«Я никогда не объявлял о том, что Франция отправит сухопутные войска. Франция сейчас не готовится к отправке войск. Мы думаем о гарантиях безопасности [для Украины]», — сказал он.

«Как мы можем защитить Украину в долгосрочной перспективе от новой агрессии? Есть целый спектр вариантов», — заявил Макрон, назвав в их числе перевооружение Украины, отправку экспертов или военных, чтобы разместить их вдали от линии фронта, «в неконфликтных зонах»: «Это именно то, о чем мы думаем, с британцами, например». Еще один вариант подразумевает, что, если будет достигнута соответствующая договоренность, будет организована миротворческая миссия в соответствии с мандатом ООН.

Лавров назвал неприемлемым размещение миротворцев из НАТО на Украине
Политика
Фото:Omer Messinger / Getty Images

Накануне в Париже по инициативе Макрона прошел экстренный саммит европейских лидеров, созванный в связи с началом переговорного процесса США и России. В Вашингтоне ранее допустили, что Европа физически не будет представлена на переговорах по урегулированию.

Одной из тем встречи во французской столице стала идея размещения миротворцев на Украине в рамках мирной сделки. Участники разошлись во мнениях: Франция и Великобритания были бы к этому готовы, в отличие от Германии, Польши или Италии. Например, канцлер Германии Олаф Шольц назвал обсуждение возможной отправки немецких солдат для обеспечения мира«крайне неуместным» и преждевременным.

МИД России предупреждал, что Москва негативно относится к идее ввести европейский миротворческий контингент на территорию Украины и расценит это как шаг к эскалации конфликта. Министр Сергей Лавров назвал неприемлемым появление в соседней стране войск стран НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами».

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Эмманюэль Макрон Франция войска миротворцы
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Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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