Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский предупредил о сокращении выпуска дронов «в разы» без помощи ЕС

Сюжет
Военная операция на Украине
Украине в 2026 году грозит дефицит бюджета в €45-50 млрд и решение о финансировании со стороны ЕС нужно Киеву до конца 2025-го, заявил Зеленский. Европейские лидеры 18-19 декабря обсуждают варианты помощи Украине
Фото: Ximena Borrazás / Getty Images
Фото: Ximena Borrazás / Getty Images

На Украине в разы снизится производство беспилотников в случае, если Евросоюз не выделит Киеву новое финансирование, сообщил украинский президент Владимир Зеленский на полях саммита ЕС в Брюсселе, передает «Страна».

Задача получить новое финансирование становится всё актуальнее для Украины, поскольку в следующем году есть грозит дефицит бюджета в €45-50 млрд, сказал Зеленский, пишет Guardian.

Президент Украины также сообщил, что у него состоялся «хороший» разговор с бельгийским премьером Бартом де Вевером. Последний выступает против предоставления Киеву «репарационного» кредита за счет российских активов.

По словам Зеленского, Украине нужно решение по замороженным активам России до конца года. «Я не буду гадать, какое решение примут лидеры сегодня или в любой другой день», — сказал он журналистам.

Де Вевер исключил использование активов России без условий Бельгии
Политика
Барт Де Вевер

В Брюсселе 18-19 декабря проходит саммит ЕС, на котором европейские лидеры обсуждают варианты финансирования Украины. Основным Еврокомиссия называла «репарационный кредит» на €210 млрд под залог замороженных в Европе российских активов. Большая их часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear и власти королевства выступают против такого механизма, предупреждая о инвестиционных рисках и судебных издержках. Бельгийский премьер обещал «не сдаваться», несмотря на попытки согласовать в ЕС «репарационный» кредит. Еще один вариант финансирования, который озвучили в Еврокомиссии — совместные заимствования странами союза, но против этого выступает Германия.

Москва предупреждала об ответе на потенциальное использование российских активов. ЦБ уже подал иск об ущербе на 18 трлн руб. к Euroclear, регулятор также намерен также намерен взыскивать убытки с европейских банков.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
