Патологоанатом назвал причиной смерти лидера ХАМАС огнестрельное ранение

Делавший вскрытие патологоанатом Кугель заявил, что причиной смерти Синвара стало огнестрельное ранение в голову. В ЦАХАЛ говорили, что он погиб после танкового выстрела по зданию. Приблизительное время смерти — вечер 16 октября

Яхья Синвар (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Причиной смерти лидера палестинской исламистской группировки ХАМАС Яхьи Синвара стало огнестрельное ранение в голову, заявил CNN главный патологоанатом израильского национального центра судебной медицины в Тель-Авиве, проводивший вскрытие и подписавший свидетельство о смерти — доктор Чен Кугель.

«Причиной смерти является огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжелая черепно-мозговая травма», — рассказал он.

Кугель отметил, что Синвар получил и другие серьезные травмы, в том числе от танкового снаряда или ракеты, однако огнестрельное ранение стало смертельным. «У него есть травмы из других источников, такие как осколочное ранение в правое предплечье, падение каменной кладки на левую ногу или бедро, а также множество осколков, которые вошли в его тело, но только в грудь. Они нанесли серьезный ущерб, но причина смерти — огнестрельное ранение в голову», — подчеркнул доктор.

Израильские военные обнаружили Синвара случайно во время обычного патрулирования. По поводу причины его гибели были разночтения — убил ли лидера ХАМАС снайпер или танк. В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили РБК, что Синвар погиб после того, как танк выпустил снаряд по зданию. «Была перестрелка. Синвар ушел в другой дом, его засекли дроном и выстрелили в дом снарядом», — рассказала представитель ЦАХАЛ Анна Уколова. После этого израильские военные пошли проверять и прочесывать дом на предмет наличия других боевиков. Там они обнаружили тело Синвара и «поняли, что это он».

Кугель заявил, что узнал о версии израильских военных после проведения вскрытия, подчеркнув, что уверен в своих выводах. По его словам, приблизительное время смерти Синвара — вечер среды, 16 октября. ЦАХАЛ сообщила о его гибели вечером 17 октября.

ЦАХАЛ также публиковала кадры, снятые дронами перед гибелью Синвара. От одного из беспилотников он пытался отбиться палкой. На другом видео показан удар танка по зданию.

В ХАМАС подтвердили гибель лидера. «Он встретил свой конец храбро, с высоко поднятой головой, сжимая в руках свое огнестрельное оружие, стреляя до последнего вздоха, до последнего мгновения своей жизни», - заявила группировка.

61-летний Синвар — один из основателей ХАМАС. The Guardian называла его одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Синвар стал главой политбюро группировки после гибели предшественника Исмаила Хании в конце августа в Тегеране, куда тот прибыл на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал смерть Синвара «началом конца войны» в секторе Газа.