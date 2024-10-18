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Политика ,  
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В ЦАХАЛ раскрыли, что убило лидера ХАМАС — пуля или снаряд

ЦАХАЛ: лидер ХАМАС Яхью Синвар погиб после выстрела снарядом
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Лидер ХАМАС Яхью Синвар был убит выстрелом снаряда. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь ЦАХАЛ Анна Уколова.

По ее словам, во время операции израильские военные обнаружили трех террористов. «Была перестрелка. Синвар ушел в другой дом, его засекли дроном и выстрелили в дом снарядом», — рассказала она.

После этого израильские военные пошли проверять и прочесывать дом на предмет наличия других боевиков. Там они обнаружили тело Синвара и «поняли, что это он».

На месте гибели лидера ХАМАС Синвара нашли Mentos и удостоверение ООН
Политика
Яхья Синвар (в центре) &nbsp;

«В любом случае [мы] провели экспертизу, чтобы быть на 100% процентов уверенными что это именно Синвар, а не кто-то не него похожий», — добавила она.

До этого о том, как именно убили Синвара, не было точных данных. Так, «Би-би-си» сообщала, что он погиб после выстрела танка по дому. Источники ABC сообщали, что в Синвара стрелял снайпер.

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Израиль ХАМАС Яхья Синвар
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