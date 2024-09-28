Стали известны детали операции по ликвидации главы «Хезболлы»

Ynet: Израиль скинул на бункер с лидером «Хезболлы» Насраллой больше 80 бомб

Израиль сбросил на подземный штаб в Бейруте, где находился Насралла, около 85 бомб, в том числе противобункерных. Также ЦАХАЛ сообщила об ударе по подземным складам с ракетами

Хасан Насралла (Фото: Essam al-Sudani / Reuters)

На подземный центральный штаб ливанского шиитского движения «Хезболла» для ликвидации его лидера Хасана Насраллы сбросили более 80 бомб, каждая из которых весила 1 т, среди них были и противобункерные бомбы, сообщает Ynet.

Al Jazeera со ссылкой на израильских военных пишет, что применено около 85 бомб.

Операцию возглавила 69-я эскадрилья ВВС Израиля на истребителях F-15I. После заявления о ликвидации Насраллы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала аудиозапись переговоров командующего израильскими ВВС генерал-майора Томера Бара с командиром 69-й эскадрильи. Генерал поздравил пилотов с возможной победой после атак. В ответ командир сказал: «Мы доберемся до кого угодно и где угодно, и мы сделаем все возможное, чтобы вернуть заложников и жителей севера домой».

Операцию, целью которой была ликвидация Насраллы, израильская сторона провела вечером 27 сентября. Удар нанесли по подземному центральному штабу группировки, расположенному под жилым зданием в Бейруте. В ЦАХАЛ отметили, что перед ударами связались с жителями трех домов в пригороде Бейрута с призывом эвакуироваться, поскольку эти здания находились непосредственно над стратегическими объектами «Хезболлы».

Кроме того, ЦАХАЛ сообщила об ударе по подземным складам «Хезболлы» с противокорабельными ракетами, располагавшимися под шестью зданиями в Дахие. По данным израильских военных, дальность этих ракет достигала «сотен километров». Всего с вечера 27 сентября к 13:00 мск 28 сентября израильские силы атаковали более 140 объектов ливанской группировки, включая пусковые установки.

ЦАХАЛ утверждает, что при ударе по Бейруту также был убит глава южного командования «Хезболлы» Али Караки. Channel 12 передавал, что погибла дочь Насраллы Зейнаб.

«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера, пообещав «продолжить джихад» в поддержку сектора Газа, Палестины и ливанского народа. Свои соболезнования выразили, в частности, Иран, палестинское исламистское движение ХАМАС, Ирак объявил трехдневный траур. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «все силы сопротивления» поддерживают «Хезболлу» и именно они определят судьбу региона.

Reuters сообщил, что Хаменеи, который считается высшей инстанцией для «Хезболлы», после сообщения о гибели Насраллы перевели в безопасное место.

Насралле было 64 года. Ровно половину жизни он руководил «Хезболлой», возглавив группировку в 1992 году, когда израильская армия ликвидировала в южной части Ливана предыдущего лидера Аббаса аль-Мусави. Последний находился в автоколонне, когда по ней был нанесен ракетный удар вертолетами ВВС Израиля. Для обеспечения безопасности лидера «Хезболлы» принимались усиленные меры.