Война Израиля и ХАМАС. Главное

Израильские военные задержали директора больницы «Аш-Шифа». ЦАХАЛ считает, что боевики пользовались ресурсами медучреждения, в том числе электроэнергией, для поддержание работы системы подземных туннелей. Как заявляют в армии, под медучреждением был устроен штаб ХАМАС, а само здание боевики использовали 7 октября как убежище и привели туда часть заложников, еще в больнице и рядом с ней хранилось «много оружия». ХАМАС неоднократно опровергал обвинения в том, что он использует гражданские объекты в военных целях.