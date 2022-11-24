Сийярто сообщил об «освобождении» Венгрии от потолка цен на нефть

Сийярто отметил, что в текущем варианте ограничений ЕС ничего не сказано о поступающей по трубопроводу российской нефти, что означает безопасность поставок в Венгрию

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Венгрия получила освобождение от предложенного Евросоюзом ограничения цен на нефть из России в ходе переговоров в Брюсселе, заявил министр иностранных дел страны Петр Сийярто, передает Reuters.

По словам главы венгерского МИДа, в текущем варианте предложений ЕС о введении потолка цен на нефть ничего не сказано о поставках по трубопроводу «Дружба». «Это означает, что это не повлияет на Венгрию, если предложенный предел будет принят», — отметил он.

Кроме того, как отмечает Reuters, министры энергетики стран ЕС на заседании в Брюсселе не приняли решение об ограничении цен на газ. По информации агентства, обсуждение продолжится в декабре.

После начала военной операции на Украине страны G7 договорились о введении потолка цен на нефть из России. Ограничения включают «запрет на страхование и финансирование танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного предела». В октябре введение этой меры также утвердил Евросоюз, она начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Потолок цен пока не согласован: изначально обсуждался диапазон $40–60 за баррель, однако позднее глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить ограничение на уровне $60, поскольку это позволит сократить доходы России от энергоносителей, но одновременно обеспечит прибыльную добычу.

22 ноября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что США и их союзники рассматривают введение потолка цен на российскую нефть в диапазоне $60–70 за баррель.

Спустя сутки Минфин США опубликовал генеральные лицензии, в которых среди прочего разрешил проводить финансовые операции с нефтью из России, связанные с поставками в страны ЕС, не имеющие выхода к морю. К последним, например, относятся Венгрия, Болгария и Хорватия.

Вице-премьер России Александр Новак ранее предупреждал, что при любом потолке цен Россия не будет поставлять сырье странам, которые пойдут на этот шаг. О том же говорил и президент Владимир Путин. По его словам, Россия не будет поставлять энергоносители в страны, чьи власти будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа.