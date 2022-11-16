МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

Украина сообщила о приостановке прокачки нефти по «Дружбе» из-за падения напряжения 15 ноября. На этом фоне премьер Венгрии Орбан созвал Совет безопасности. По словам Сийярто, поставки нефти возобновились при низком давлении

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии возобновлена, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто, передает Reuters.

В то же время, по его словам, трубопровод все еще работает при низком давлении. «В настоящее время давление на этом этапе низкое, но ведутся технические работы, чтобы позволить отгрузкам [нефти] возобновиться при обычном давлении, то есть на нормальном уровне», — отметил Сийярто.

Вечером 15 ноября Украина уведомила «Транснефть» о приостановке прокачки по «Дружбе» в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Сийярто позже объяснил, что прокачка нефти была приостановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате ракетного удара по территории Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи со случившимся созвал экстренное заседание Совета безопасности страны, а министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремль не располагает детальной информацией о приостановке поставок по «Дружбе».

Нефтепровод «Дружба» построили в 1960-е годы. Он идет из Самары до Мозыря в Гомельской области Белоруссии, после чего делится на две ветки: северную (идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (Украина, Чехия, Словакия, Венгрия и Хорватия). В мае Венгрия добилась исключения из ограничений для поставок по трубопроводу в обмен на снятие вето с санкций против поставок российской нефти по морю.

15 ноября по Украине был нанесен массированный удар, целью которого Минобороны назвало объекты энергетической инфраструктуры, связанные с системой военного управления. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко назвал обстрел украинской инфраструктуры 15 ноября самым масштабным с начала боевых действий. По словам украинского министра внутренних дел Дениса Монастырского, повреждения получили около 30 объектов. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что без электричества остались около 10 млн граждан страны.