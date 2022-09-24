«РИА Новости» назвало дату послания Путина к Федеральному собранию

По данным агентства, за день до этого Совфед рассмотрит договор и законопроект «о вхождении в состав России новых субъектов». Его могут внести в Госдуму 28 сентября, пишет ТАСС

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин может 30 сентября выступить с посланием Федеральному собранию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте.

По его словам, в этот день пройдет протокольное мероприятие, на котором, вероятно, будет присутствовать первое лицо. Где именно оно состоится, собеседник не уточнил.

Еще один источник агентства в Совете Федерации сообщил, что до этого, 29 сентября, верхняя палата парламента может рассмотреть договор и закон «о вхождении в состав России новых субъектов».

ТАСС также пишет со ссылкой на источник, что в этот день парламентарии могут на внеочередном заседании рассмотреть законопроекты о присоединении «освобожденных территорий» к России. Со слов собеседника, их внесут в Госдуму вечером 28 сентября. 30 сентября может состояться процедура вхождения ДНР, ЛНР и подконтрольных Москве Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщил источник агентства в нижней палате.

С 23 по 27 сентября Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), независимость которых Москва признала за два дня до начала военной операции на Украине, а также пророссийские военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей проводят референдумы о вхождении в состав России. Руководители этих регионов одновременно назначили даты голосования, а также попросили Путина «как можно быстрее» присоединить их. Госдума пообещала поддержать решение участников, если они выскажутся за присоединение к России, а в Совфеде предупредили, что после референдумов нападение на эти территории будет приравниваться к нападению на страну.

Власти Украины называют эти территории оккупированными и обещают вернуть их. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Киева не изменится; ранее он подчеркивал, что в случае проведения референдумов диалог с Москвой будет невозможен. Страны Запада, в том числе Германия, США, Франция, Польша и другие, осудили организацию референдумов и заявили, что не признают их итоги, поскольку голосование не соответствует международному праву. Признавать референдумы отказалась и Турция. Евросоюз и G7 предупредили Россию о новых санкциях.