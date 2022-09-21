Зеленский заявил о неизменности позиции Украины, несмотря на референдумы

Позиция и задача Украины не меняются из-за проведения референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Киев имеет полную поддержку от своих партнеров.

«Наша позиция — четкая и хорошо известная. Только это нас должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей», — сказал Зеленский.

Речь идет о том, чтобы оказывать «больше поддержки» Вооруженным силам Украины и другим силовикам — всем, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность», подчеркнул украинский лидер.

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