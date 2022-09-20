Пушилин попросил Путина об ускоренном вхождении ДНР в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин попросил, чтобы республика после проведения референдума о присоединении к России 23–27 сентября была «как можно быстрее» включена в состав Федерации при положительном исходе голосования. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной», — заявил Пушилин (орфография сохранена).
По его мнению, воссоединение с Россией станет «восстановлением исторической справедливости», чего ждут «миллионы русских людей».
19 сентября Общественная палата (ОП) ДНР обратилась к Пушилину и Народному совету (парламенту) с инициативой немедленно провести референдум. Такое же предложение поступило и к властям ЛНР от аналогичной структуры.
На следующий день стало известно, что в обеих республиках голосование пройдет 23–27 сентября. Пушилин уточнил, что голосование проведут в основном вне избирательных участков, но один день будет «непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке». ОП ДНР предложила провести электронное голосование.
На территориях Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных России, также заявили о намерении организовать референдумы. Глава херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо заявил, что решение о проведении плебисцита уже принято. Позднее власти объявили, что референдум будет в то же время, что и в республиках Донбасса. В Запорожской области сообщили, что голосование может пройти уже в ближайшие дни, но только «на освобожденной территории».
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что парламент поддержит решение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если оно будет принято.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, что референдум нужен «для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий» и «восстановления исторической справедливости».
«Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — заключил Медведев.