Пушилин попросил Путина об ускоренном вхождении ДНР в состав России

Референдум в ДНР пройдет 23–27 сентября. Эти же даты для голосования выбрали ЛНР и Херсонская область. Дума заявила, что поддержит присоединение регионов к России, если таково будет волеизъявление их жителей

Денис Пушилин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Глава ДНР Денис Пушилин попросил, чтобы республика после проведения референдума о присоединении к России 23–27 сентября была «как можно быстрее» включена в состав Федерации при положительном исходе голосования. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной», — заявил Пушилин (орфография сохранена).

По его мнению, воссоединение с Россией станет «восстановлением исторической справедливости», чего ждут «миллионы русских людей».

19 сентября Общественная палата (ОП) ДНР обратилась к Пушилину и Народному совету (парламенту) с инициативой немедленно провести референдум. Такое же предложение поступило и к властям ЛНР от аналогичной структуры.

На следующий день стало известно, что в обеих республиках голосование пройдет 23–27 сентября. Пушилин уточнил, что голосование проведут в основном вне избирательных участков, но один день будет «непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке». ОП ДНР предложила провести электронное голосование.

На территориях Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных России, также заявили о намерении организовать референдумы. Глава херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо заявил, что решение о проведении плебисцита уже принято. Позднее власти объявили, что референдум будет в то же время, что и в республиках Донбасса. В Запорожской области сообщили, что голосование может пройти уже в ближайшие дни, но только «на освобожденной территории».

Читайте на РБК Pro Pro Маркетплейсы обяжут маркировать товар. Как это осложнит работу продавцов Маркетплейсы обяжут маркировать товар. Как это осложнит работу продавцов Инструкции Pro x The Economist Почему пандемия не ускорила инновации. Три причины от The Economist Почему пандемия не ускорила инновации. Три причины от The Economist Статьи Pro Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции Прогнозы Pro Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Статьи Pro «Охрана мешает флиртовать с девушками»: глава Palantir — о работе с ЦРУ «Охрана мешает флиртовать с девушками»: глава Palantir — о работе с ЦРУ Статьи Pro Доллар за 120: когда ждать новой реальности Доллар за 120: когда ждать новой реальности Статьи Pro Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Инструкции Pro Больше не зеленые: как Европа возвращается к ископаемым энергоносителям Больше не зеленые: как Европа возвращается к ископаемым энергоносителям Статьи

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что парламент поддержит решение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если оно будет принято.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, что референдум нужен «для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий» и «восстановления исторической справедливости».

«Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — заключил Медведев.

