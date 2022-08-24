Мельник предложил Меркель стать посредником между Россией и Украиной

Меркель — единственный человек в мире, который «слишком хорошо» понимает Путина и пользуется его доверием, она может позднее стать посредником в переговорах, считает посол. Он предложил таким образом исправить ее «роковые ошибки»

Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель могла бы стать посредником между Россией и Украиной для урегулирования вооруженного конфликта, несмотря на критику за ее «катастрофическую политику» в отношении официальной Москвы. Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью Der Spiegel.

Дипломат заверил, что понимает ситуацию, в которой Меркель не хотела бы обидеть действующего немецкого канцлера Олафа Шольца. Однако, предположил Мельник, ее все еще уважает российский президент Владимир Путин. Посол считает, что Меркель могла бы «внести свой вклад», когда власти России займутся поиском выхода из кризиса.

«Ангела Меркель — одна из очень, очень немногих личностей, которые слишком хорошо знают Путина. Пожалуй, даже единственный в мире!» — подчеркнул Мельник. Он добавил, что если бы Меркель того захотела, она могла бы в какой-то момент «сыграть определенную роль».

Украинский посол при этом признал, что политика Меркель во многом связана с провалившимися минскими соглашениями, из-за чего украинцы «вздрагивают» при ее имени и опасаются «переиздания минских соглашений 2.0». Впрочем, по его словам, следует учитывать и потенциальную возможность посредничества Меркель. Другой бывший немецкий канцлер, Герхард Шрёдер, «упустил свой шанс», считает Мельник.

«Она по-прежнему несет огромную ответственность за нашу страну. Кстати, это было бы новым шансом для госпожи Меркель исправить свои роковые ошибки в отношениях с Россией и таким образом войти в историю», — заключил посол Украины.

Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 года. Ее неоднократно критиковали — в том числи и внутри страны — за политику в отношении России, в частности — за согласие на строительство газопровода «Северный поток-2». Критики экс-канцлера полагали, что Россия намерена заменить им транзит через Украину для оказания давления на Киев. Кремль это отвергал.

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Меркель настаивает, что верила «в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире», указывая, что «Северный поток-2» так и не был использован Россией в качестве инструмента давления (процесс его сертификации был приостановлен после признания Россией независимости ЛНР и ДНР). Шольц призвал не считать попытку мирного существования ошибкой, указав при этом на неправильность сложившейся ситуации, в которой Германия стала энергетически зависима от России.

Экс-канцлер осудила ввод Россией войск на территорию Украины, назвав эту ситуацию «вопиющим подрывом» международного права в Европе, для которого «нет оправдания». Она допускала возможное участие в урегулировании конфликта, указывая, что пока об этом ее власти Германии не просили, а без этого переговоры эффективными не будут.

Шрёдер возглавлял правительство Германии до Меркель — с 1998 по 2005 года. В конце июля он посетил Москву и встретился с Путиным, заявив потом, что Россия хотела бы переговоров. «Я ясно дал понять: может быть, я снова могу быть полезен», — добавил экс-канцлер Германии. В Кремле затем подтвердили готовность к дипломатическому решению конфликта.