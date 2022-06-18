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Военная операция на Украине ,  
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Меркель допустила связь между своей отставкой и событиями на Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что может стать посредником в конфликте, однако, по ее словам, сейчас такой вопрос не стоит
Фото: Алексей Витвицкий / РИА «Новости»
Фото: Алексей Витвицкий / РИА «Новости»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель допустила, что ее отставка в конце прошлого года могла оказать влияние на события на Украине, где Россия начала специальную военную операцию. Об этом она сказала в интервью немецкому изданию RDN.

«Мой уход, возможно, был вкладом в это, как и выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и застой в выполнении Минских соглашений», — сказала Меркель, комментируя предположение, что президент России Владимир Путин ждал ее отставки для начала спецоперации на Украине.

Экс-канцлер также назвала провальными свои попытки предпринять меры, чтобы избежать эскалации на Украине.

«Было ясно, что я не буду на посту долго, и поэтому я должна заявить, что различные попытки в прошлом году не возымели никакого действия», — сказала Меркель.

По ее словам, президент России Владимир Путин больше «не был готов» участвовать в нормандском формате (переговоры России, Украины, Германии и Франции об урегулировании ситуации в Донбассе. — РБК).

Меркель поддержала политику действующего канцлера Германии Олафа Шольца и назвала правильной поддержку Украины. Экс-канцлер также сочла верным, что Запад не принимает прямого участия в конфликте.

Она не исключила, что может выступить посредником в конфликте, однако заявила, что пока этот вопрос не стоит.

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Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии на протяжении 16 лет — с ноября 2005 года по декабрь 2021 года. После обострения отношений между Россией и Украиной в 2014 году она наряду с тогдашним французским лидером Франсуа Олландом предпринимала попытки урегулировать конфликт в Донбассе. Был создан нормандский формат с участием России, Украины, Германии и Франции, с помощью которого выработали Минские соглашения, позднее одобренные Советом безопасности ООН.

После признания Россией Донецкой и Луганской народных республик российский лидер Владимир Путин заявлял, что Минских соглашений «больше не существует» из-за отказа украинских властей их выполнять.

После начала спецоперации России на Украине официальный Киев выступал с критикой в отношении Меркель из-за ее политики в отношении Москвы в предыдущие годы. Сама Меркель, комментируя события на Украине назвала действия России «серьезным поворотным моментом в истории Европы после окончания холодной войны».

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Персоны
Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Ангела Меркель

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии

17 июля 1954 года

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