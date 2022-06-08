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Военная операция на Украине ,  
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Меркель объяснила отказ быть посредником между Россией и Украиной

Экс-канцлер Германии не собирается проводить переговоры с Путиным по ситуации на Украине, так как считает, что не должна делать то, о чем ее не просит немецкое правительство
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель не собирается быть посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом она заявила в интервью немецкому журналисту Александру Осангу, передает телеканал Phoenix.

«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — сказала Меркель, отметив, что не планирует связываться с российским президентом Владимиром Путиным. По ее мнению, такие переговоры «не принесут пользы».

Говоря о своем отказе от ускоренного вступления Украины в НАТО в 2008 году, Меркель объяснила, что на тот момент это была очень разделенная страна, в которой «доминировали олигархи». «Это не была внутренне демократически стабильная страна, — сказала Меркель, объясняя, почему выступила против членства Украины в альянсе на саммите в Бухаресте в 2008 году (цитата по Associated Press).

По ее словам, если бы НАТО предоставило Киеву возможность вступления в альянс в то время, то Путин мог бы нанести «огромный ущерб Украине», передает Zeit.

«Я была совершенно уверена, что Путин просто так этого не допустит. Для него, с его точки зрения, это было объявлением войны. <...> Я не разделяю ничего из этого, но я знаю, как он думал», — добавила экс-канцлер.

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В апреле 2008 года в Бухаресте состоялся саммит НАТО, на котором сообщили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, но решение этого вопроса отодвинули на неопределенный срок. Меркель тогда выступила против вступления в НАТО Грузии и Украины, объяснив, что в альянс должны вступить только те страны, в которых блок поддерживают не только политики, но и значительный процент населения.

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В марте 2022 года украинский президент Владимир Зеленский признался, что охладел к вопросу о вступлении его страны в НАТО. «Мы поняли, что НАТО не готово принять Украину — альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», — сказал он.

Комментируя российскую военную операцию на Украине, начавшуюся 24 февраля, Меркель назвала ее «серьезным поворотным моментом в истории Европы» после окончания холодной войны. Она осудила действия России и сообщила, что следит за развитием событий на Украине «с величайшим беспокойством и сочувствием».

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Татьяна Стекольникова
Ангела Меркель Германия Украина НАТО
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