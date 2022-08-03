Кремль после визита Шрёдера сообщил о готовности к переговорам с Киевом

По словам Дмитрия Пескова, переговоры должны проходить на российских условиях, которые хорошо известны украинским властям

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в ходе разговора Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера обсуждалась тема дипломатического разрешения конфликта на Украине.

«Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем на своих условиях», — цитирует Пескова агентство «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента вновь напомнил, что условия прекращения огня были согласованы в Стамбуле российской и украинской делегациями. «После этого украинская сторона отказалась от этого согласования... И да, Россия готова, наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены», — заявил он.

На вопрос, предлагал ли Шредер свои услуги в качестве посредника между Россией и Украиной, Песков ответил, что бывший канцлер такого желания не изъявлял.

В интервью телекомпании n-tv Шредер рассказал, что в ходе поездки в Москву встречался с Путиным и обсуждал с ним ситуацию на Украине. По его словам, начало конфликта стало «ошибкой российского правительства», а для его разрешения конфликта необходимы обоюдные уступки. «В Кремле хотели бы найти выход из ситуации путем переговоров», — сказал он.

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После начала спецоперации делегации России и Украины провели несколько раундов переговоров. По итогам встречи в Стамбуле их представители заявили о достижении согласия по ряду вопросов. Москва после этого в качестве «жеста доброй воли» объявила об отводе войск из-под Киева, из Черниговской и Сумской областей. Однако дальнейших переговоров не последовало.

Объявляя о начале военной операции, Владимир Путин 24 февраля заявлял о необходимости демилитаризации и денацификации Украины и защите жителей Донбасса. В начале марта президент отмечал, что российские условия включают нейтральный статус Украины, «с тем чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации».

20 июля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что с поставками Украине оружия географические задачи спецоперации расширились. «Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в качестве условия для прекращения огня называл отвод российских войск на линию по состоянию на 23 февраля.