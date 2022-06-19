Шольц назвал ошибку Германии в отношениях с Россией
Политика бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении России не была неправильной, попытка мирного сосуществования не может быть таковой, однако энергетическая зависимость Берлина от Москвы является ошибкой, заявил в интервью DPA действующий председатель правительства Олаф Шольц.
«Попытка примирения никогда не может быть неправильной, как и попытка мирно договориться друг с другом. Вот я и вижу себя тесно рядом со своей предшественницей», — сказал он (цитата по Welt).
По его словам, ошибка допущена в энергетической политике ФРГ в последние годы — Германия стала излишне зависимой от российских энергоресурсов, при этом не создавая необходимую инфраструктуру, «чтобы в случае чего смогла бы быстро изменить ситуацию». При этом Шольц отказался осуждать политику Меркель, сказав: «Я всегда хорошо работал с бывшим канцлером Германии и не вижу причин подвергать сомнению это в ретроспективе».
Шольц также защищает решение Меркель выступить против членства Украины в НАТО в 2008 году. Тогда она объяснила свою позицию тем, что в альянс должны вступить только те страны, в которых блок поддерживают не только политики, но и значительный процент населения. Позднее Меркель сказала, что Украина и Грузия, решение об ускоренном членстве которых решалось на саммите, могут стать членами НАТО, но время для этого еще не наступило.
«Критерии вступления в НАТО должны соответствовать любому государству, которое хочет вступить в альянс. Вступление Украины в НАТО не состоялось», отметил Шольц, подчеркнув, что президент Владимир Путин, тем не менее, обосновал этим начало военной операции.
О зависимости от поставок российского газа и возможности страны использовать это в качестве рычага давления предупреждали в США еще в 1980-х годах. В 1981 году администрация Рейгана в ответ на введение военного положения в Польше попыталась остановить строительство магистрального экспортного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, в котором участвовали европейские компании и банки. Вашингтон ввел запрет на поставки в СССР высокотехнологичного оборудования из США, а в 1982 году ужесточил эмбарго, запретив поставлять продукцию и иностранным филиалам американских компаний.
Европейские партнеры США отказались поддержать эти санкции и объявили их незаконными. В результате переговоров с представителями европейских правительств президент США Рональд Рейган 13 ноября 1982 года объявил об отмене эмбарго на поставку нефтегазового оборудования в СССР.
Власти Германии после начала российской военной операции на Украине и введения санкций в отношении России, касающихся в том числе поставок угля, нефти и пока только обсуждаемого запрета на российский газ, говорили, что стране тяжело отказаться от энергоресурсов из России. Так, 13 июня Шольц, выступая на саммите ЕС в Брюсселе, заявил, что правительство Германии делает все возможное, чтобы снизить зависимость от российских нефти и газа в максимально короткие сроки, но с этим есть «серьезные практические проблемы».