Шольц назвал ошибку Германии в отношениях с Россией

Действующий канцлер отказался осуждать политику его предшественницы Ангелы Меркель, отметив, что попытка мирно договориться не может быть ошибкой. Ошибкой Шольц счел то, что ФРГ стала зависимой от российских энергоресурсов

Ангела Меркель и Олаф Шольц (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Политика бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении России не была неправильной, попытка мирного сосуществования не может быть таковой, однако энергетическая зависимость Берлина от Москвы является ошибкой, заявил в интервью DPA действующий председатель правительства Олаф Шольц.

«Попытка примирения никогда не может быть неправильной, как и попытка мирно договориться друг с другом. Вот я и вижу себя тесно рядом со своей предшественницей», — сказал он (цитата по Welt).

По его словам, ошибка допущена в энергетической политике ФРГ в последние годы — Германия стала излишне зависимой от российских энергоресурсов, при этом не создавая необходимую инфраструктуру, «чтобы в случае чего смогла бы быстро изменить ситуацию». При этом Шольц отказался осуждать политику Меркель, сказав: «Я всегда хорошо работал с бывшим канцлером Германии и не вижу причин подвергать сомнению это в ретроспективе».

Шольц также защищает решение Меркель выступить против членства Украины в НАТО в 2008 году. Тогда она объяснила свою позицию тем, что в альянс должны вступить только те страны, в которых блок поддерживают не только политики, но и значительный процент населения. Позднее Меркель сказала, что Украина и Грузия, решение об ускоренном членстве которых решалось на саммите, могут стать членами НАТО, но время для этого еще не наступило.

«Критерии вступления в НАТО должны соответствовать любому государству, которое хочет вступить в альянс. Вступление Украины в НАТО не состоялось», отметил Шольц, подчеркнув, что президент Владимир Путин, тем не менее, обосновал этим начало военной операции.

О зависимости от поставок российского газа и возможности страны использовать это в качестве рычага давления предупреждали в США еще в 1980-х годах. В 1981 году администрация Рейгана в ответ на введение военного положения в Польше попыталась остановить строительство магистрального экспортного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, в котором участвовали европейские компании и банки. Вашингтон ввел запрет на поставки в СССР высокотехнологичного оборудования из США, а в 1982 году ужесточил эмбарго, запретив поставлять продукцию и иностранным филиалам американских компаний. Европейские партнеры США отказались поддержать эти санкции и объявили их незаконными. В результате переговоров с представителями европейских правительств президент США Рональд Рейган 13 ноября 1982 года объявил об отмене эмбарго на поставку нефтегазового оборудования в СССР.

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Власти Германии после начала российской военной операции на Украине и введения санкций в отношении России, касающихся в том числе поставок угля, нефти и пока только обсуждаемого запрета на российский газ, говорили, что стране тяжело отказаться от энергоресурсов из России. Так, 13 июня Шольц, выступая на саммите ЕС в Брюсселе, заявил, что правительство Германии делает все возможное, чтобы снизить зависимость от российских нефти и газа в максимально короткие сроки, но с этим есть «серьезные практические проблемы».