Меркель впервые публично осудила спецоперацию России и поддержала Украину

Бывший немецкий канцлер также поддерживает все меры, которые принимает Германия и другие страны ЕС, а также США, НАТО, G7 и ООН для прекращения российской военной операции *

Ангела Меркель (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в первом публичном выступлении за полгода осудила спецоперацию России и поддержала право Украины на самооборону, передает Zeit Online.

«Я солидарна с Украиной, атакованной Россией, и поддерживаю ее право на самооборону», — заявила она. Меркель добавила, что поддерживает все меры, принимаемые Германией и другими странами ЕС, а также США, НАТО, G7 и ООН для прекращения российской военной операции.

По ее словам, действия России ознаменовали собой «вопиющий подрыв» международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны.

Меркель назвала «маленьким, но прекрасным пятном в этой бесконечной печали» поддержку Киева многими соседними странами, в том числе Польшей и Молдавией.

На следующий день после начала спецоперации, 25 февраля, Меркель заявила агентству DPA, что действия России на Украине знаменуют собой поворотный момент в истории Европы со времен окончания холодной войны.

«Для этого вопиющего нарушения международного права нет оправдания. Я осуждаю это самым серьезным образом», — подчеркнула. Экс-канцлер также добавила, что следит за развитием событий на Украине «с величайшим беспокойством и сочувствием».

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Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 года и ушла в отставку после парламентских выборов в 2021 году. Она была немецким канцлером и в 2014 году, когда произошел государственный переворот на Украине, а затем были заключены минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в апреле обвинил Меркель в том, что она молчит, притом что именно Берлин при ее управлении способствовал укреплению России.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский пригласил Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози в Бучу в Киевской области. По его словам, он хочет, чтобы они посмотрели, «к чему за 14 лет привела политика уступок России».

Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Российский президент Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, а также демилитаризацию и «денацификацию» соседней страны.