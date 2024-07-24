Песков заявил, что безопасность страны важнее ношения никабов
Интересы безопасности должны превалировать над соблюдением некоторых традиций, например, ношения никабов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже».
«Мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами. Я считаю, что когда такая ситуация и когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться к полным уважением», — сказал он (цитата по ТАСС).
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